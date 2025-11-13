घर के बाहर खेल रही मासूम बच्ची को उठा ले गया भेड़िया, एक महीने में 6 को मार डाला, 3 भेड़िए मारे गए ड्रोन से चल रही तलाश

खेत में भेड़िया की तलाश करते सांकेतिक फोटो जेनरेट AI
बहराइच जिले में एक बार फिर भेड़िए का खौफ लौट आया है। गुरुवार सुबह नया लोधन पुरवा गांव में घर के बाहर खेल रही तीन साल की जाह्नवी पुत्री संतोष को भेड़िया उठा ले गया। जब बच्ची काफी देर तक नजर नहीं आई। तो परिवार ने उसकी तलाश शुरू की। शोर मचने पर ग्रामीण भी इकट्ठा हो गए। पुलिस व वन विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों के साथ सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इलाके की खोजबीन के लिए ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सुबह करीब 11 बजे भेड़िया अचानक गांव में घुस आया और जाह्नवी पर झपट पड़ा। उसने बच्ची को जबड़े में दबोच लिया। जंगल की ओर भाग गया। इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई है।
यह कोई पहली वारदात नहीं है। सितंबर महीने में ही भेड़िए कई मासूमों पर हमला कर मार डाला। 10 सितंबर: 7 साल की बच्ची को खाना खाते वक्त उठा ले गया। शव खेत में मिला। 13 सितंबर: 3 महीने की बच्ची को मां की गोद से उठा ले गया। शरीर का अधिकांश हिस्सा खा गया। 20 सितंबर: 3 साल के अंकेश को मां के सामने से उठा ले गया। अब तक कोई सुराग नहीं। 24 सितंबर: आंगन में सो रही बच्ची को उठा ले गया। घायल बच्ची की मौत हो गई।
वन विभाग के मुताबिक, इस साल अब तक भेड़ियों के हमले में 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। विभाग ने अब तक तीन भेड़ियों को मार गिराया, जबकि एक घायल भेड़िया अभी तक फरार है।
भेड़िए के बढ़ते हमलों को देखते हुए 27 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया था। उन्होंने मृत और घायल बच्चों के परिवारों से मुलाकात की थी और अधिकारियों को निर्देश दिया था कि “यदि भेड़िया पकड़ में न आए। तो उसे शूट कर दिया जाए।
गौरतलब है कि 2024 में भी बहराइच में भेड़ियों ने 9 बच्चों की जान ली थी। 25 से ज्यादा लोगों को घायल किया था। उस समय वन विभाग ने महीनों चलाए अभियान के बाद कई भेड़ियों को पकड़ा था। अब एक बार फिर इस क्षेत्र में भेड़िए का खौफ लौट आया है और ग्रामीणों में डर का माहौल है। प्रशासन और वन विभाग लगातार सर्च अभियान चला रहे हैं।
