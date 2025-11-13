घर के बाहर खेल रही मासूम बच्ची को उठा ले गया भेड़िया, एक महीने में 6 को मार डाला, 3 भेड़िए मारे गए ड्रोन से चल रही तलाश

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सुबह करीब 11 बजे भेड़िया अचानक गांव में घुस आया और जाह्नवी पर झपट पड़ा। उसने बच्ची को जबड़े में दबोच लिया। जंगल की ओर भाग गया। इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई है।

यह कोई पहली वारदात नहीं है। सितंबर महीने में ही भेड़िए कई मासूमों पर हमला कर मार डाला। 10 सितंबर: 7 साल की बच्ची को खाना खाते वक्त उठा ले गया। शव खेत में मिला। 13 सितंबर: 3 महीने की बच्ची को मां की गोद से उठा ले गया। शरीर का अधिकांश हिस्सा खा गया। 20 सितंबर: 3 साल के अंकेश को मां के सामने से उठा ले गया। अब तक कोई सुराग नहीं। 24 सितंबर: आंगन में सो रही बच्ची को उठा ले गया। घायल बच्ची की मौत हो गई।