बहराइच नाव हादसा: एक युवक का मिला शव, सीएम योगी ने किया हवाई सर्वेक्षण, जाने रेस्क्यू अभियान का पूरा अपडेट

बहराइच जिले के भरथापुर घाट पर हुए दर्दनाक नाव हादसे के बाद अब तक लापता लोगों की तलाश जारी है। रविवार को रेस्क्यू टीमों को बड़ी सफलता मिली। जब घाघरा बैराज के डाउनस्ट्रीम से एक युवक का शव बरामद हुआ। शव बैराज से करीब आधा किलोमीटर दूर मिला है। अभी तक उसकी पहचान नहीं हो सकी है। लेकिन अधिकारियों का अनुमान है कि यह नाविक का शव हो सकता है।
बुधवार को हुए इस हादसे ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया था। बताया गया था कि नाव में कुल 22 लोग सवार थे। जो नदी पार कर रहे थे। अचानक संतुलन बिगड़ने से नाव पलट गई। सभी लोग तेज धारा में बह गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई थी। स्थानीय गोताखोरों और पुलिस की मदद से अब तक 13 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। जबकि एक महिला का शव घटना वाले दिन ही बरामद हुआ था। आठ लोग अब भी लापता हैं। जिनकी तलाश चौथे दिन भी जारी रही।
रविवार सुबह से ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पीएसी, एसएसबी और पुलिस की टीमें सर्च ऑपरेशन में जुटी रहीं। जलस्तर और तेज बहाव के कारण बचाव कार्यों में दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन जवान लगातार प्रयास कर रहे हैं। दोपहर करीब ढाई बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हेलीकॉप्टर से भरथापुर घाट और आसपास के इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने राहत व बचाव अभियान की जानकारी अधिकारियों से ली। प्रभावित परिवारों की हरसंभव मदद के निर्देश दिए।
रेस्क्यू दलों को उम्मीद है कि जल्द ही बाकी लापता लोगों का भी पता लगाया जा सकेगा। शव बरामद होने की जगह हादसे वाले स्थल से करीब दस किलोमीटर दूर बताई जा रही है। जिससे नदी की तेज धारा का अंदाजा लगाया जा सकता है। हादसे के बाद इलाके में मातम का माहौल है। और प्रशासन पूरी तत्परता से राहत कार्य में जुटा हुआ है।
