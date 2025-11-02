बहराइच नाव हादसा: एक युवक का मिला शव, सीएम योगी ने किया हवाई सर्वेक्षण, जाने रेस्क्यू अभियान का पूरा अपडेट

बुधवार को हुए इस हादसे ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया था। बताया गया था कि नाव में कुल 22 लोग सवार थे। जो नदी पार कर रहे थे। अचानक संतुलन बिगड़ने से नाव पलट गई। सभी लोग तेज धारा में बह गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई थी। स्थानीय गोताखोरों और पुलिस की मदद से अब तक 13 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। जबकि एक महिला का शव घटना वाले दिन ही बरामद हुआ था। आठ लोग अब भी लापता हैं। जिनकी तलाश चौथे दिन भी जारी रही।