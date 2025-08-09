9 अगस्त 2025,

बहराइच

Bahraich News: लेखपाल को 15 हजार की रिश्वत लेते एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार

Bahraich News: जमीन पैमाइश के नाम पर लेखपाल ने 15 हजार की रिश्वत मांगी। तत्काल कब्जा दिलाने का भरोसा दिलाया। पीड़ित ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम से किया। टीम ने आरोपी लेखपाल को रंगे के हाथों गिरफ्तार किया है।

बहराइच

Mahendra Tiwari

Aug 09, 2025

Bahraich-news
आरोपी लेखपाल

Bahraich News: देवीपाटन मंडल की एंटी करप्शन टीम ने बहराइच जिले के नानपारा तहसील में तैनात एक लेखपाल को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई शुक्रवार को दोपहर में की गई। जिसके बाद तहसील कार्यालय में हड़कंप मच गया।

Bahraich News: बहराइच जिले के नानपारा तहसील के लेखपाल सरवर अली ने मटेरा थाना क्षेत्र के मोहरा गांव के रहने वाले देशराज से उसकी जमीन की पैमाइश कराने के एवज में 15 हजार रुपये की मांग की थी। लेखपाल ने यह भी वादा किया था कि पैमाइश के साथ ही वह मौके पर ही उसे कब्जा भी दिलवा देगा। हालांकि, देशराज ने रिश्वत देने से मना कर दिया और इसके बाद उसने एंटी करप्शन टीम में शिकायत दर्ज कराई। टीम ने मामले की गंभीरता को समझते हुए कार्रवाई शुरू की। गोंडा से बहराइच पहुंची एंटी करप्शन टीम ने शिकायतकर्ता को रिश्वत की राशि देने के लिए कहा। जैसे ही देशराज ने लेखपाल को 15 हजार रुपये दिए। टीम ने रंगे हाथों उसे पकड़ लिया। इसके बाद लेखपाल सरवर अली के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

एंटी करप्शन टीम प्रभारी बोले- विधिक कार्रवाई की जा रही

एंटी करप्शन टीम के प्रभारी धनंजय सिंह ने बताया कि लेखपाल सरवर अली को रंगे हाथ पकड़ा गया। उसे देहात कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया गया। मामले में आगे की जांच जारी है।

09 Aug 2025 10:59 am

