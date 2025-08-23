Bahraich News: विसर्जन जुलूस में बड़ा हादसा, हाईटेंशन लाइन की चपेट में 14 झुलसे

Bahraich News: बहराइच के नवाबगंज इलाके में कृष्ण जन्माष्टमी पर निकले विसर्जन जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हो गया। निम्निहारा चौराहे से निकली ट्रैक्टर-ट्रॉली में बैठे लोगों पर उस वक्त आफत टूट पड़ी जब झंडे का पाइप अचानक ऊपर उठकर हाईटेंशन लाइन से टकरा गया। देखते ही देखते पूरी ट्रॉली करंट की चपेट में आ गई। उसमें बैठे 14 लोग झुलस गए। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। एक की हालत नाजुक बताई जा रही है।
शुक्रवार दोपहर करीब तीन बजे आयोजक केशवराम शर्मा की अगुवाई में श्रीकृष्ण मूर्ति विसर्जन जुलूस निकला। ट्रॉली में महिलाएं और बच्चे सवार थे। जैसे ही जुलूस श्रावस्ती के मल्हीपुर क्षेत्र के बहोरवा घाट की ओर बढ़ा, तभी ट्रॉली के कोने में बैठे एक बच्चे ने झंडे का पाइप ऊपर कर दिया। पाइप ऊपर से गुजर रही एचटी लाइन से छू गया और पूरी ट्रॉली में करंट दौड़ गया। मौके पर भगदड़ और चीख-पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने सूखी बल्ली की मदद से किसी तरह पाइप को बिजली लाइन से अलग किया, तब जाकर सभी की जान बची।
स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत सीएचसी चर्दा ले जाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से झुलसे इसरार (10) को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। बाकी सभी का इलाज सीएचसी में चल रहा है।
हादसे की जानकारी मिलते ही डीएम अक्षय त्रिपाठी और एसपी आरएन सिंह मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने पीड़ित परिवारों को हरसंभव मदद का आश्वासन दिया।
इस हादसे में मीना शर्मा (30), लक्ष्मी देवी (50), दिनेश कुमार (30), राकेश (10), आकाश (07), रचना (10), विद्याराम (35), तहसीम (08), अहसान अली (09), इसरार (10), रूखसार (07), शोएब (12), सचिन (05) और संजना घायल हुए हैं।