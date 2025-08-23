Bahraich News: विसर्जन जुलूस में बड़ा हादसा, हाईटेंशन लाइन की चपेट में 14 झुलसे

शुक्रवार दोपहर करीब तीन बजे आयोजक केशवराम शर्मा की अगुवाई में श्रीकृष्ण मूर्ति विसर्जन जुलूस निकला। ट्रॉली में महिलाएं और बच्चे सवार थे। जैसे ही जुलूस श्रावस्ती के मल्हीपुर क्षेत्र के बहोरवा घाट की ओर बढ़ा, तभी ट्रॉली के कोने में बैठे एक बच्चे ने झंडे का पाइप ऊपर कर दिया। पाइप ऊपर से गुजर रही एचटी लाइन से छू गया और पूरी ट्रॉली में करंट दौड़ गया। मौके पर भगदड़ और चीख-पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने सूखी बल्ली की मदद से किसी तरह पाइप को बिजली लाइन से अलग किया, तब जाकर सभी की जान बची।