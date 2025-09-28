भेड़ियों के हमले से सहमा बहराइचः CM बोले- हर घर बनेगा सुरक्षित, पीड़ित परिवारों को मिलेगी मदद

मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे वन विभाग और प्रशासन का सहयोग करें। ताकि भेड़ियों की सही जानकारी जुटाकर ग्रामीण इलाकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस मौके पर कैसरगंज सांसद करण भूषण सिंह, बहराइच सांसद डॉ. आनंद गोंड, विधान परिषद सदस्य डॉ. प्रज्ञा त्रिपाठी, पद्मसेन चौधरी, जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू सिंह, महसी विधायक सुरेश्वर सिंह, पयागपुर विधायक सुभाष त्रिपाठी, बलहा विधायक सरोज सोनकर, नानपारा विधायक राम निवास जायसवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष बृजेश पांडेय, पूर्व मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा, जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक राम नयन सिंह मौजूद रहे।