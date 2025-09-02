नेपाल बॉर्डर पर यूरिया खाद तस्करी का बड़ा खुलासा, 70 बोरी यूरिया बरामद चालक गिरफ्तार

कस्टम निरीक्षक सुभाष चंद्र और हवलदार राजकुमार गश्त पर थे। तभी उन्हें एक संदिग्ध पिकअप वाहन आता दिखा। रोकने पर चालक सही जवाब नहीं दे सका। तलाशी लेने पर गाड़ी में यूरिया की 70 बोरियां भरी मिलीं। पूछताछ में खुलासा हुआ कि यह खेप नेपाल ले जाई जा रही थी। कस्टम अधिकारियों ने बताया कि उन्हें पहले से मुखबिर के जरिए तस्करी की सूचना मिली थी। उसी आधार पर गश्त बढ़ाई गई थी। यह कार्रवाई की गई। बरामद खाद और वाहन को कस्टम गोदाम में जमा कर जांच शुरू कर दी गई है।