भारत-नेपाल सीमा पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 35 लाख कैश जब्त… जांच में सनसनीखेज खुलासे के आसार

बहराइच जिले में भारत-नेपाल सीमा पर पुलिस ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई की। रुपईडीहा चेकपोस्ट पर नियमित चेकिंग के दौरान पुलिस को संदिग्ध हालात में चार लोग दिखाई दिए। तलाशी लेने पर उनके पास से 35 लाख रुपये की नगदी बरामद हुई। इतने बड़े पैमाने पर नगदी मिलने से पुलिस और खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई हैं।

पुलिस ने चारों को मौके से हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि नगदी किस उद्देश्य से और कहां ले जाई जा रही थी। जांच एजेंसियां रुपये की खेप की असलियत पता लगाने में जुटी हैं। सीमा पर इस तरह की बरामदगी को लेकर स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां इसे गंभीरता से ले रही हैं। आशंका जताई जा रही है कि रुपये की यह खेप किसी बड़े नेटवर्क या अवैध गतिविधि से जुड़ी हो सकती है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और जल्द ही पूरे प्रकरण से पर्दा उठेगा।