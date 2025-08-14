मां मैं दौड़ जीत कर आऊंगा, यह कहकर घर से निकला था हिमांशु मैदान से कफ़न में लिपटकर घर पहुंचकर

बहराइच जिले के नानपारा क्षेत्र स्थित सआदत इंटर कॉलेज में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां ज़ोरों पर थीं। बुधवार की सुबह करीब आठ बजे दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए छात्रों को स्कूल बुलाया गया था। इसी दौरान भग्गापुरवा निवासी हिमांशु कुमार (15), जो कक्षा नौ का छात्र था, सौ और दो सौ मीटर रेस की तैयारी कर रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, जैसे ही सौ मीटर की दौड़ शुरू हुई, हिमांशु कुछ ही दूरी तय करने के बाद ट्रैक पर अचानक गिर पड़ा और बेहोश हो गया। शुरुआत में शिक्षकों को लगा कि तेज़ गर्मी के चलते उसकी तबीयत बिगड़ी है। इसलिए करीब एक घंटे तक पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाने की कोशिश की गई। लेकिन जब हालत गंभीर होती गई, तब जाकर खेल शिक्षक निमिष गुप्ता और अन्य स्टाफ ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) नानपारा पहुंचाया। वहां तैनात चिकित्सक डॉ. सुरेश वर्मा ने हिमांशु को मृत घोषित कर दिया।