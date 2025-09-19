Indian Railways: नेपाल सीमा तक रेल कनेक्टिविटी: यात्रियों और व्यापारियों को मिलेगा बड़ा तोहफ़ा

Indian Railways: शुक्रवार को बाबागंज से नेपालगंज रोड स्टेशन के बीच किए गए आमान परिवर्तन और विद्युतीकरण कार्य की स्थिति परखी। इसी क्रम में पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य विद्युत इंजीनियर संजय सिंघल ने भी नानपारा से नेपालगंज रोड तक का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। अधिकारियों का मानना है कि निरीक्षण पूरा होने के बाद नेपालगंज रोड से लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर जैसे बड़े शहरों के लिए रेल सेवाएं शुरू होने की संभावना है। निरीक्षण के दौरान नानपारा व नेपालगंज रोड स्टेशनों पर पैनल सिस्टम, स्टेशन अधीक्षक कक्ष, विद्युत यार्ड प्लान, बैटरी रूम और सीएलएस रूम की जांच की गई। वहीं, ओवरहेड ट्रैक्शन लाइन, न्यूट्रल सेक्शन और फिटिंग्स की मानक ऊंचाई परखने के लिए टॉवर वैगन से भी निरीक्षण किया गया।