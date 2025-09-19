Indian Railways: नेपाल सीमा तक रेल कनेक्टिविटी: यात्रियों और व्यापारियों को मिलेगा बड़ा तोहफ़ा

Indian Railways: नेपाल बॉर्डर तक रेल लाइन के आमान परिवर्तन का काम अब लगभग समाप्ति की ओर है। इसके साथ ही यात्रियों को रेल सुविधा का इंतजार भी बहुत जल्द खत्म होने जा रहा है। बृहस्पतिवार को रेल संरक्षा आयुक्त प्रणजीव सक्सेना ने नानपारा जंक्शन से बाबागंज हॉल्ट तक रेल पथ का निरीक्षण किया। उन्होंने विशेष ट्रॉली के जरिए ट्रैक और अन्य तकनीकी बिंदुओं की गहन जांच की तथा विभागीय अधिकारियों से बातचीत की।
Indian Railways: शुक्रवार को बाबागंज से नेपालगंज रोड स्टेशन के बीच किए गए आमान परिवर्तन और विद्युतीकरण कार्य की स्थिति परखी। इसी क्रम में पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य विद्युत इंजीनियर संजय सिंघल ने भी नानपारा से नेपालगंज रोड तक का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। अधिकारियों का मानना है कि निरीक्षण पूरा होने के बाद नेपालगंज रोड से लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर जैसे बड़े शहरों के लिए रेल सेवाएं शुरू होने की संभावना है। निरीक्षण के दौरान नानपारा व नेपालगंज रोड स्टेशनों पर पैनल सिस्टम, स्टेशन अधीक्षक कक्ष, विद्युत यार्ड प्लान, बैटरी रूम और सीएलएस रूम की जांच की गई। वहीं, ओवरहेड ट्रैक्शन लाइन, न्यूट्रल सेक्शन और फिटिंग्स की मानक ऊंचाई परखने के लिए टॉवर वैगन से भी निरीक्षण किया गया।
रेलवे प्रशासन ने जनता से अपील की है कि इस खंड को अब विद्युतीकृत समझें और ओवरहेड तारों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। अधिकारियों के मुताबिक, इस मार्ग पर ट्रेनें शुरू होने से यात्राएं न केवल सस्ती और सुविधाजनक होंगी। बल्कि कारोबारियों को भी बड़ा फायदा होगा। विशेषकर सूरत जैसे शहरों से कपड़ा और अन्य सामान अब कम समय और कम खर्च में मंगाया जा सकेगा।