STF की बड़ी कार्रवाई: पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की हत्या की साजिश नाकाम, सुपारी किलर का हाफ एनकाउंटर

उन्होंने कहा कि कुंडासर विटारा क्षेत्र स्थित विजय सिंह के फॉर्महाउस के पास चार व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिए। टीम ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो एक आरोपी ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस और एसटीएफ की टीम ने गोली चलाई और अपराधी परशुराम मौर्या घायल हो गया। उसके पैर में गोली लगी। यह बाराबंकी का रहने वाला है।