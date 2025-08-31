Patrika LogoSwitch to English

STF की बड़ी कार्रवाई: पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की हत्या की साजिश नाकाम, सुपारी किलर का हाफ एनकाउंटर

उत्तर प्रदेश के बहराइच से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की हत्या के लिए रेकी कर रहे बदमाशों की एसटीएफ से मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से चली ताबड़तोड़ गालीबारी में एक बदमाश घायल हो गया और तीन को गिरफ्तार कर लिया गया है।

बहराइच

Aman Pandey

Aug 31, 2025

police encounter
Police Encounter: Image Source - Pexels

चार बदमाश सुपारी लेकर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह की हत्या करने के लिए कैसरगंज पहुंचे थे। मुठभेड़ के बाद एसटीएफ और कैसरगंज पुलिस की टीम ने सभी बदमाशों को पकड़ लिया।

4 बदमाश को पुलिस ने दबोचा

मुठभेड़ में घायल परशुराम मौर्य को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसटीएफ की टीम ने प्रदीप यादव, आलोक सिंह और साकेत रावत को गिरफ्तार कर लिया।

हराइच पुलिस-एसटीएफ का संयुक्त ऑपरेशन

इस घटना को लेकर पुलिस अधिकारी ने बताया कि लखनऊ एसटीएफ की टीम ने थाना कैसरगंज को सूचना दी कि जेल से छूटे चार अपराधी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह को मारने के लिए रैकी कर रहे हैं। इस सूचना पर एसटीएफ और कैसरगंज की पुलिस ने पूरे क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया।

कैसरगंज में हुई मुठभेड़

उन्होंने कहा कि कुंडासर विटारा क्षेत्र स्थित विजय सिंह के फॉर्महाउस के पास चार व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिए। टीम ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो एक आरोपी ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस और एसटीएफ की टीम ने गोली चलाई और अपराधी परशुराम मौर्या घायल हो गया। उसके पैर में गोली लगी। यह बाराबंकी का रहने वाला है।

31 Aug 2025 07:49 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bahraich / STF की बड़ी कार्रवाई: पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की हत्या की साजिश नाकाम, सुपारी किलर का हाफ एनकाउंटर

