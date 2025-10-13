Patrika LogoSwitch to English

बहराइच

बिल्ली समझकर गोद में उठाया ‘शावक’, फिर झाड़ियों से निकली मां महिला को किया घायल, ग्रामीणों में दहशत

बहराइच में एक महिला पर उस वक्त तेंदुए ने हमला कर दिया, जब उसने उसके शावकों को बिल्ली का बच्चा समझ लिया। महिला ने जान बचाने के लिए दो मिनट तक तेंदुए से संघर्ष किया। 12 घंटे के भीतर यह दूसरा हमला है, जिससे गांव में दहशत फैल गई है।

less than 1 minute read

बहराइच

image

Mahendra Tiwari

Oct 13, 2025

Bahraich-news

तेंदुआ और उसके बच्चे की सांकेतिक फोटो जेनरेट Ai

बहराइच जिले में रविवार सुबह एक महिला पर तेंदुए ने हमला कर दिया। महिला ने झाड़ियों के पास दिखे दो शावकों को बिल्ली के बच्चे समझ लिया और उन्हें गोद में उठाने की कोशिश की थी। तभी पास में घात लगाए बैठे तेंदुए ने अचानक उस पर झपट्टा मार दिया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और करीब दो मिनट तक तेंदुए से जूझती रही। उसके शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और शोरगुल कर किसी तरह तेंदुए को भगा दिया।

प्रदेश की बहराइच जिले के निशानगाड़ा रेंज के नवीनपुरवा मटेही गांव की बताई जा रही है। यहां के रहने वाले रामबहादुर की पत्नी सनबरसी (35) सुबह करीब छह बजे खेत जाने के लिए निकली थीं। रास्ते में उन्हें दो छोटे शावक दिखे। उन्होंने एक को गोद में उठा लिया और दूसरे को उठाने ही वाली थीं कि झाड़ियों में छिपा तेंदुआ बाहर निकल आया और उन पर हमला कर दिया। महिला की पीठ और गर्दन पर गहरे घाव हुए हैं। परिजन और ग्रामीणों ने घायल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुजौली पहुंचाया। जहां से डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखकर उसे मिहींपुरवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर कर दिया। ग्रामीणों के मुताबिक, इलाके में एक मादा तेंदुआ अपने दो शावकों के साथ घूम रही है। पिछले 12 घंटों में दो लोगों पर हमला कर चुकी है। शनिवार की शाम भी इसी गांव में तेंदुए के हमले में रमाशंकर नामक व्यक्ति घायल हुआ था। लगातार दो हमलों से पूरे गांव में दहशत का माहौल है।

Updated on:

13 Oct 2025 09:14 am

Published on:

13 Oct 2025 09:13 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bahraich / बिल्ली समझकर गोद में उठाया ‘शावक’, फिर झाड़ियों से निकली मां महिला को किया घायल, ग्रामीणों में दहशत

