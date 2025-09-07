पितृपक्ष में मानसून मचाएगा का तांडव, 10,11,12, इन जिलों में बहुत भारी बारिश,IMD Warning

मौसम विभाग के मुताबिक 7 से 9 सितंबर तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। 7 सितंबर को पितृ पक्ष लग रहा है। पितृपक्ष के तीसरे दिन से मानसून पूर्वी यूपी में एक बार फिर तांडव मचाने को तैयार है। मानसूनी गतिविधियां तेजी से सक्रिय हो रही है। IMD के अनुसार 10, 11, 12 सितंबर को पूर्वी यूपी के जिलों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जबकि पश्चिमी यूपी को 12 सितंबर तक ग्रीन जोन में रखा है। मतलब बारिश आंधी तूफान की कोई संभावना नहीं है। अपने वाले तीन दिनों में एक बार फिर उमस भरी गर्मी लोगों को सताएगी। तापमान की बात करें तो आने वाले तीन दिनों में तापमान में 1 से 2 डिग्री बढ़ोतरी होने की संभावना है। लेकिन 10 सितंबर से गर्मी से एक बार फिर राहत मिलने की उम्मीद है।