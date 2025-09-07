Patrika LogoSwitch to English

बहराइच

पितृपक्ष में मानसून मचाएगा का तांडव, 10,11,12, इन जिलों में बहुत भारी बारिश,IMD Warning

मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है। मानसून एक बार फिर तेजी से सक्रिय हो रहा है। पितृपक्ष के शुरुआती दिनों में एक बार फिर बहुत भारी बारिश होने के लिए आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है।

बहराइच

Mahendra Tiwari

Sep 07, 2025

मानसून
बारिश की सांकेतिक फोटो जेनरेट AI

उत्तर प्रदेश में अगले 48 घंटे के लिए मानसून की गाड़ी ठहर गई है। लोगों को उमस भरी गर्मी एक बार फिर सताने लगी है। फिलहाल मौसम विभाग ने साफ किया है। कि अगले कुछ दिनों तक राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मानसूनी बादल प्रदेश से हट चुके हैं। जिसके चलते दिन में तपिश और रात में उमस परेशान कर रही है। शनिवार को दिन में लोग गर्मी और उमस से परेशान रहे। (IMD) ने 7, 8, 9 सितंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश को ग्रीन जोन में रखा। जबकि पश्चिमी यूपी में 12 सितंबर तक बारिश की कोई संभावना नहीं है।

मौसम विभाग के मुताबिक 7 से 9 सितंबर तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। 7 सितंबर को पितृ पक्ष लग रहा है। पितृपक्ष के तीसरे दिन से मानसून पूर्वी यूपी में एक बार फिर तांडव मचाने को तैयार है। मानसूनी गतिविधियां तेजी से सक्रिय हो रही है। IMD के अनुसार 10, 11, 12 सितंबर को पूर्वी यूपी के जिलों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जबकि पश्चिमी यूपी को 12 सितंबर तक ग्रीन जोन में रखा है। मतलब बारिश आंधी तूफान की कोई संभावना नहीं है। अपने वाले तीन दिनों में एक बार फिर उमस भरी गर्मी लोगों को सताएगी। तापमान की बात करें तो आने वाले तीन दिनों में तापमान में 1 से 2 डिग्री बढ़ोतरी होने की संभावना है। लेकिन 10 सितंबर से गर्मी से एक बार फिर राहत मिलने की उम्मीद है।

10, 11, 12 सितंबर को भयंकर बारिश का अलर्ट

गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, वाराणसी, जौनपुर, भदोही, मिर्ज़ापुर, गाज़ीपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, सोनभद्र, आजमगढ़, बस्ती, फ़ैज़ाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, चंदौली, अमेठी, अयोध्या, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, बस्ती, सहित आसपास के इलाकों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

07 Sept 2025 08:17 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bahraich / पितृपक्ष में मानसून मचाएगा का तांडव, 10,11,12, इन जिलों में बहुत भारी बारिश,IMD Warning

