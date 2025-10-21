पत्नी की हत्या कर घर में दफनाया शव, 11 दिनों तक कब्र पर सोया, रूह कंपा देने वाला सच आया सामने

बहराइच जिले के जरवलरोड थाने के अहाता नरपतपुरवा गांव की रहने वाली फूला देवी (45) छह अक्तूबर से गायब थीं। परिजनों ने खोजबीन के बाद जब कुछ पता नहीं लगा। तो थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। फूला के भाई रामधीरज ने बताया कि बहन की शादी करीब 25 साल पहले गांव के ही हरिकिशन से हुई थी। शुरुआती जीवन ठीक रहा। लेकिन बाद में हरिकिशन शराब का आदी हो गया। आए दिन पत्नी से झगड़ा करने लगा।