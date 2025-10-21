पत्नी की हत्या कर घर में दफनाया शव, 11 दिनों तक कब्र पर सोया, रूह कंपा देने वाला सच आया सामने

सांकेतिक फोटो घर में जांच करती पुलिस फोटो सोर्स पत्रिका जेनरेट Ai
बहराइच जिले के जरवलरोड क्षेत्र में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। शराबी पति ने झगड़े के बाद पत्नी की बेरहमी से हत्या कर शव को घर के अंदर चारपाई के नीचे दफना दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या के बाद आरोपी 11 दिनों तक उसी घर में सामान्य रूप से रह रहा था। जब मायके वालों को शक हुआ। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। तब जाकर हत्याकांड का खुलासा हुआ।
बहराइच जिले के जरवलरोड थाने के अहाता नरपतपुरवा गांव की रहने वाली फूला देवी (45) छह अक्तूबर से गायब थीं। परिजनों ने खोजबीन के बाद जब कुछ पता नहीं लगा। तो थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। फूला के भाई रामधीरज ने बताया कि बहन की शादी करीब 25 साल पहले गांव के ही हरिकिशन से हुई थी। शुरुआती जीवन ठीक रहा। लेकिन बाद में हरिकिशन शराब का आदी हो गया। आए दिन पत्नी से झगड़ा करने लगा।
पिछले सप्ताह फूला का मायका पक्ष जब उसके घर पहुंचा तो कमरे में चारपाई के नीचे ताजा मिट्टी का लेपन और दरारें दिखाई दीं। यह देखकर उन्हें अनहोनी की आशंका हुई। पुलिस को खबर दी गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। जब जमीन की खुदाई कराई गई। तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मिट्टी में फूला देवी का शव मिला।
पुलिस को खुदाई के दौरान पहले टूटी चूड़ियां और पायल मिलीं। उसके बाद मिट्टी से महिला का शव निकाला गया। शव निर्वस्त्र हालत में था। शरीर पर कई जगह चोटों के निशान थे। जिससे प्रतीत होता है कि हत्या बेरहमी से की गई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
चौंकाने वाली बात यह रही कि हत्या के बाद हरिकिशन ने न केवल शव घर में ही दफन किया। बल्कि उसी घर में रहना भी जारी रखा। वह रोज शराब पीता और आसपास मजदूरी करने भी जाता था। जब भी कोई फूला के बारे में पूछता तो टालमटोल जवाब देकर बात बदल देता।
पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हरिकिशन को पत्नी के चरित्र पर शक था। इसी शक ने उसे हत्या जैसा जघन्य कदम उठाने पर मजबूर किया। वारदात के बाद से आरोपी फरार है।
घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हरिकिशन इतना निर्दयी कदम उठा सकता है। मृतका के छोटे बच्चे अभी ननिहाल में हैं। जबकि दो बेटियों की शादी हो चुकी है। और एक बेटा लखनऊ में मजदूरी करता है।
थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ हत्या और साक्ष्य मिटाने का केस दर्ज कर लिया गया है। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दो पुलिस टीमें गठित की गई हैं। पुलिस गांव के लोगों से पूछताछ कर रही है। ताकि उसके ठिकाने का पता लगाया जा सके।
बड़ी खबरेंView All
बहराइच
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग