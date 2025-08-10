Rail News: वाटर लॉगिंग के कारण इस रूट पर 31 अगस्त तक निरस्त रहेगी ट्रेन

Rail News: रेलवे प्रशासन ने संरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लखनऊ मंडल के मैलानी-नानपारा रेल खंड पर भीराखेरी-पलिया कलां स्टेशनों के बीच वाटर लॉगिंग के कारण कुछ गाड़ियों के संचालन को निरस्त करने की घोषणा की है। इस क्षेत्र में अत्यधिक पानी जमा होने के कारण ट्रैक पर संभावित खतरे को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
Rail News: पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल द्वारा जारी एक आदेश के मुताबिक, गाड़ी संख्या 52261/52262 और 52263/52264 नानपारा-मैलानी-नानपारा सवारी गाड़ी का निरस्तीकरण अब 31 अगस्त 2025 तक बढ़ा दिया गया है। यह कदम रेलवे प्रशासन की ओर से एक जरूरी सुरक्षा उपाय के रूप में उठाया गया है। इन गाड़ियों के निरस्तीकरण से प्रभावित यात्रियों को वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था के लिए निर्देशित किया जाएगा। इसके अलावा, 16, 17, 23, 24, 30 और 31 अगस्त 2025 को चलने वाली गाड़ी संख्या 52259/52260 बिछिया-मैलानी-बिछिया सवारी गाड़ी भी पूरी तरह से निरस्त रहेगी। यह भी वाटर लॉगिंग के कारण ट्रैक पर आने वाली समस्या से जुड़ा एक और अस्थायी परिवर्तन है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे इन तिथियों के दौरान वैकल्पिक यात्रा विकल्पों की जांच करें और यात्रा से पहले संबंधित स्टेशन से जानकारी प्राप्त करें।
रेलवे प्रशासन का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। और इन अस्थायी निरस्तीकरणों के बावजूद वे जल्द ही स्थिति में सुधार होने पर पुनः गाड़ियों का संचालन शुरू करेंगे।