20 तारीख को उमेश वर्मा जिसकी शादी लड़की से हो रही थी। वह आता है। और अपने होने वाले साले अजय वर्मा को फोन से बताता है कि वह आ गया है। इसके बाद अजय गांव के ही अजय कनौजिया को साथ लेकर शराब की दुकान पर आता है। वहां से शराब खरीद कर शुभम सिंह को पीने के बहाने बुलाता है। तब शुभम कहता है कि चलो वहीं गांव के पास शराब पिया जाएगा। फिर तीनों निर्धारित स्थान पर पहुंचते हैं। खेत में बैठकर शराब पीते हैं। लेकिन मुख्य अभियुक्त उमेश वर्मा सामने नहीं आता है। जैसे ही यह लोग शराब पीकर मस्त होते हैं। उमेश वर्मा झाड़ियां से निकलकर शुभम सिंह के सिर पर पत्थर से वार करता है। इसके बाद एक लोग उसका हाथ पकड़ते हैं। और उनका दूसरा साथी उसके गले पर जूते पहन के खड़ा हो जाता है। जब उसकी मौत हो जाती है। तब सब लोग शव को छोड़कर वहीं से फरार हो जाते हैं।