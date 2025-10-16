भेड़ियों का आतंक, 2 मारे जा चुके, एक घायल, एक फरार… 25 लोगों को किया घायल, 6 की मौत

बहराइच में मारा गया आदमखोर भेड़िया, PC- IANS
बहराइच : कैसरगंज क्षेत्र में पिछले दिनों से भेड़ियों के आतंक से स्थानिय लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। भेड़ियों ने अभी तक करीब 25 से अधिक लोगों को घायल कर दिया है। वहीं इस दौरान 6 लोगों की भी मौत हो चुकी है। हालांकि लगातार हो रही घटनाओं के बाद वन विभाग ने अभी तक 4 भेड़ियों को चिह्नित कर लिया गया है। वहीं जिनमें 2 भेड़िए मारे जा चुके हैं। एक घायल भेड़िया फरार है और दूसरे की तलाश की जा रही है।
देवीपाटन वन विभाग के संरक्षक डाॅ. सम्मरन ने बताया कि पिछले सप्ताह शुक्रवार अलसुबह करीब 4 बजे एक आदमखोर भेड़िए को मारा गया है। यह भेड़िया लोगों पर हमला करने और 6 लोगों की हत्या में शामिल था। अभी हमारी पांच टीमें लगातार बाकी भेड़ियों को खोजने में लगी हुई हैं। हमारी टीम इनकी लोकेशन ट्रेस कर रही है, इसके अलावा थर्मल ड्रोन, ट्रैंक्विलाइजर, जाल लगे उपकरणों से भेड़ियों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। इंसानों पर हमला करने वाले कुल चार भेड़िऐ थे, जिनमें पहले ही दो को मारा जा चुका है, अभी बाकी दो को भी जल्दी ही ट्रेंकुलाइज कर पकड़ लिया जाएगा।
उन्होंने आगे बताया कि 27 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच का दौर किया था तब उन्होंने स्थिति की समीक्षा करते हुए आदेश दिया था कि इन भेड़ियों को पकड़ा जाए या मारा जाए।
बहराइच के डीएफओ राम सिंह यादव ने पूरी घटना की जानकारी देते हुए बताया कि भेड़ियों का हमला 9 सितंबर से मझारा टोकली इलाके में जारी है। अभी तक भेड़ियों के हमले में 6 लोगों की मौत और करीब 25 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमने इलाके में ड्रोन कैमरे, ट्रैप कैमरे, जाल लगा रखे है ताकि बाकी बचे भेड़ियों को जल्दी पकड़ा जाए। लेकिन, अभी तक वन विभाग की टीम को भेड़ियों को पकड़ने व ट्रेंकुलाइज करने में समस्या आ रही है, क्योंकि भेड़िये गन्ने और धान के खेतों का फायदा उठाकर बार बार अपना ठिकाना बदल रहा है, जिससे उनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि भेड़िए बच्चों को निशाना बना रहे हैं, जिससे गांव व आस पास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल बना हुआ है। हालांकि वन विभाग की टीमें लगातार 24 घंटे सर्च व निगरानी में लगे हुए है ताकि बाकि बचे भेड़ियों को जल्द ट्रेंकुलाइज कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाए।
