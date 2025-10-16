भेड़ियों का आतंक, 2 मारे जा चुके, एक घायल, एक फरार… 25 लोगों को किया घायल, 6 की मौत

बहराइच के डीएफओ राम सिंह यादव ने पूरी घटना की जानकारी देते हुए बताया कि भेड़ियों का हमला 9 सितंबर से मझारा टोकली इलाके में जारी है। अभी तक भेड़ियों के हमले में 6 लोगों की मौत और करीब 25 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमने इलाके में ड्रोन कैमरे, ट्रैप कैमरे, जाल लगा रखे है ताकि बाकी बचे भेड़ियों को जल्दी पकड़ा जाए। लेकिन, अभी तक वन विभाग की टीम को भेड़ियों को पकड़ने व ट्रेंकुलाइज करने में समस्या आ रही है, क्योंकि भेड़िये गन्ने और धान के खेतों का फायदा उठाकर बार बार अपना ठिकाना बदल रहा है, जिससे उनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है।