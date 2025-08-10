10 अगस्त 2025,

रविवार

बहराइच

घर से ड्यूटी पर निकले होमगार्ड का शव यूकेलिप्टस के बाग में पड़ा मिला, परिजन में मची चीख- पुकार

घर से ड्यूटी पर निकले होमगार्ड जवान का शव एक यूकेलिप्टस के बाग में पड़ा मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

बहराइच

Mahendra Tiwari

Aug 10, 2025

Bahraich News
सांकेतिक तस्वीर जेनरेट AI

बहराइच के मोतीपुर थाना क्षेत्र में सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई। जब एक होमगार्ड का शव गांव के पास यूकेलिप्टस के बाग में संदिग्ध हालात में पड़ा मिला। ड्यूटी पर निकले होमगार्ड के देर रात तक घर न लौटने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की थी। शव मिलने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। जबकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

बहराइच जिले के मोतीपुर थाना अंतर्गत निंबिया रायबोझा गांव के रहने वाले 46 वर्षीय सुनील कुमार होमगार्ड के पद पर तैनात थे। इन दिनों उनकी ड्यूटी सुजौली थाना क्षेत्र स्थित एक बैंक में लगी थी। परिजनों के अनुसार, वह शुक्रवार सुबह रोज की तरह ड्यूटी के लिए घर से निकले थे। लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटे।

घंटी बजती रही फोन रिसीव नहीं हुआ

परिजन जब रातभर उनके इंतजार में बैठे रहे। और कई बार फोन करने की कोशिश की तो फोन की घंटी बजती रही। लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ। अगली सुबह जब खोजबीन शुरू की गई। तो गांव से महज 200 मीटर दूर एक यूकेलिप्टस के बाग में सुनील का शव संदिग्ध हालात में पड़ा मिला। शव मिलने की खबर से गांव में हड़कंप मच गया। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

चर्चा सिर्फ इस बात की यह हादसा कैसे हुआ

परिजनों का कहना है कि सुनील का किसी से कोई विवाद नहीं था और वह रोजाना बस से ड्यूटी पर जाया करते थे। भाई हुकुमचंद ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि यह हत्या का मामला है। पूरी घटना की गहराई से जांच होनी चाहिए।

पुलिस का कहना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मृत्यु के कारण का चल सकेगा पता

पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद गांव में भय और सन्नाटा पसरा हुआ है। ग्रामीणों में चर्चा है कि एक सीधे-सादे व्यक्ति के साथ ऐसा हादसा आखिर कैसे हो गया।
पुलिस अब इस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। कॉल डिटेल्स की भी जांच की जा रही है।

Published on:

10 Aug 2025 10:03 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bahraich / घर से ड्यूटी पर निकले होमगार्ड का शव यूकेलिप्टस के बाग में पड़ा मिला, परिजन में मची चीख- पुकार

