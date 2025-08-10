घर से ड्यूटी पर निकले होमगार्ड का शव यूकेलिप्टस के बाग में पड़ा मिला, परिजन में मची चीख- पुकार

परिजन जब रातभर उनके इंतजार में बैठे रहे। और कई बार फोन करने की कोशिश की तो फोन की घंटी बजती रही। लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ। अगली सुबह जब खोजबीन शुरू की गई। तो गांव से महज 200 मीटर दूर एक यूकेलिप्टस के बाग में सुनील का शव संदिग्ध हालात में पड़ा मिला। शव मिलने की खबर से गांव में हड़कंप मच गया। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।