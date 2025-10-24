Patrika LogoSwitch to English

बहराइच

बहराइच में फिर बाघ का आतंक ! खेत में गई महिला पर किया हमला, दहाड़ से दहशत में गांव

बहराइच जिले के हरखापुर तिरमुहानी गांव में शुक्रवार सुबह बाघ ने खेत में काम कर रही महिला को निशाना बनाया। ग्रामीणों ने शोर मचाकर किसी तरह जान बचाई। लेकिन महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। एक महीने में ये बाघ का तीसरा हमला है। इलाके में दहशत फैल गई है।

less than 1 minute read

बहराइच

image

Mahendra Tiwari

Oct 24, 2025

Tiger

सांकेतिक फोटो जेनरेट AI

बहराइच जिले में शुक्रवार सुबह एक बार फिर बाघ का आतंक देखने को मिला। हरखापुर तिरमुहानी गांव में खेत में गोबर बीन रही एक महिला पर बाघ ने अचानक हमला कर दिया। महिला की चीख सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने किसी तरह उसकी जान बचाई। गंभीर रूप से घायल महिला को सीएचसी पहुंचाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।

बहराइच जिले के धर्मापुर रेंज के अंतर्गत आने वाले हरखापुर तिरमुहानी गांव की है। बताया जा रहा है कि कुरेशा बानो (40) पत्नी निजामुद्दीन रोज की तरह सुबह खेत में गई थीं। तभी झाड़ियों में छिपे बाघ ने उन पर झपट्टा मारा और लहूलुहान कर दिया। ग्रामीणों के शोर मचाने पर बाघ कुछ देर बाद महिला को छोड़कर गन्ने के खेतों में जा घुसा। लेकिन करीब एक घंटे तक उसकी दहाड़ से गांव में दहशत बनी रही।

एक महीने के भीतर बाघ ने किया तीसरा हमला

ग्रामीणों के मुताबिक, पिछले एक महीने में इलाके में यह बाघ का तीसरा हमला है। करीब बीस दिन पहले उसने एक युवक को मार डाला था। जबकि पिछले हफ्ते दो किसानों को घायल कर दिया था। लगातार हो रहे हमलों से लोगों में भय व्याप्त है। अब ग्रामीण अकेले खेतों में जाने से कतराने लगे हैं।

Published on:

24 Oct 2025 07:18 pm

बहराइच में फिर बाघ का आतंक ! खेत में गई महिला पर किया हमला, दहाड़ से दहशत में गांव

बहराइच

उत्तर प्रदेश

