बहराइच में फिर बाघ का आतंक ! खेत में गई महिला पर किया हमला, दहाड़ से दहशत में गांव

बहराइच जिले के धर्मापुर रेंज के अंतर्गत आने वाले हरखापुर तिरमुहानी गांव की है। बताया जा रहा है कि कुरेशा बानो (40) पत्नी निजामुद्दीन रोज की तरह सुबह खेत में गई थीं। तभी झाड़ियों में छिपे बाघ ने उन पर झपट्टा मारा और लहूलुहान कर दिया। ग्रामीणों के शोर मचाने पर बाघ कुछ देर बाद महिला को छोड़कर गन्ने के खेतों में जा घुसा। लेकिन करीब एक घंटे तक उसकी दहाड़ से गांव में दहशत बनी रही।