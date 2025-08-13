13 अगस्त 2025,

बहराइच

UP Monsoon: यूपी के इन 15 जिलों में आज और कल दो दिन बहुत भारी बारिश के लिए अलर्ट

UP Monsoon: मौसम विभाग (Indian Meteorological Department) ने आज उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में बहुत भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में मानसून आज और कल दो दिन अपना रौद्र रूप दिखा सकता है।

बहराइच

Mahendra Tiwari

Aug 13, 2025

UP Monsoon
फोटो जेनरेट AI

UP Monsoon: उत्तर प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। प्रदेश के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग (IMD) ने बुधवार को पूर्वी यूपी के 15 जिलों में बहुत भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया। इसके अलावा, 29 अन्य जिलों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अनुमान है कि 14 अगस्त से पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा की रफ्तार धीमी हो सकती है। जबकि पश्चिमी यूपी में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।

UP Monsoon: यूपी में मंगलवार को पश्चिमी तराई क्षेत्र के कई जिलों जैसे बिजनौर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में अच्छी बारिश दर्ज की गई। अमौसी स्थित आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने जानकारी दी कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र और अरब सागर से आ रही नमी की वजह से बुधवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश और तराई के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं 14 अगस्त को पूरे राज्य में व्यापक स्तर पर वर्षा होने की स्थिति बन सकती है।

इन जिलों में आज और कल भारी बारिश का अलर्ट

गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बरेली, पीलीभीत और इनके आस-पास के क्षेत्र।

Updated on:

13 Aug 2025 08:25 am

Published on:

13 Aug 2025 08:24 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bahraich / UP Monsoon: यूपी के इन 15 जिलों में आज और कल दो दिन बहुत भारी बारिश के लिए अलर्ट

