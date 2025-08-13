UP Monsoon: यूपी के इन 15 जिलों में आज और कल दो दिन बहुत भारी बारिश के लिए अलर्ट

UP Monsoon: उत्तर प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। प्रदेश के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग (IMD) ने बुधवार को पूर्वी यूपी के 15 जिलों में बहुत भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया। इसके अलावा, 29 अन्य जिलों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अनुमान है कि 14 अगस्त से पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा की रफ्तार धीमी हो सकती है। जबकि पश्चिमी यूपी में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।