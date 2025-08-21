UP Rain: मानसून कल से दिखायेगा तेवर, इन दोनों संभाग में 22 से 26 अगस्त तक भारी बारिश,IMD alert

UP Rains: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है। बंगाल की खाड़ी से बन रहे नए सिस्टम के चलते 22 से 26 अगस्त के बीच पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि बृहस्पतिवार को प्रदेश के विभिन्न इलाकों में छिटपुट बारिश हो सकती है।
UP Rains: उत्तर प्रदेश में मौसम बदलने की आहट मिल रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि बंगाल की खाड़ी में 21 अगस्त से एक नया वेदर सिस्टम सक्रिय हो रहा है। इसके असर से 22 से 26 अगस्त के बीच पूर्वी और पश्चिमी यूपी में तेज बारिश होने की संभावना है।
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मानसून की ट्रफ लाइन (मानसूनी रेखा) एक बार फिर यूपी की ओर खिसक आई है। इस वजह से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों तरफ से हवाएं नमी लेकर प्रदेश में पहुंच रही हैं। यही नमी अगले तीन से चार दिन तक झमाझम बारिश कराएगी।
फिलहाल बागपत में बुधवार को सबसे ज्यादा 51 मिमी बारिश दर्ज की गई। गुरुवार को भी यूपी के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रही। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिन तक बारिश का विस्तार धीरे-धीरे पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। अगले सप्ताह गर्मी और उमस से राहत मिलने वाली है।
गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बिजनौर,लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, बस्ती, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर व आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। 22 अगस्त से बरसात का दायरा लगातार बढ़ेगा।