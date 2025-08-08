8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

बहराइच

UP Rains: मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट, यूपी के 8 जिलों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी, IMD latest update

UP Rains: उत्तर प्रदेश में मॉनसून की गतिविधियां तेज हो गई हैं। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने राज्य के विभिन्न जिलों में भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। अयोध्या सहित इन 8 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है।

बहराइच

Mahendra Tiwari

Aug 08, 2025

UP Rains
बारिश की सांकेतिक फोटो जेनरेट AI

UP Rains: यूपी में बीते पांच दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। शुक्रवार की सुबह तड़के गोंडा- बहराइच सहित आसपास के जिलों में भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज सुबह ताजा अपडेट जारी कर लखनऊ- अयोध्या समेत आठ जिलों में बहुत भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। यहां पर 8 और 9 जुलाई को बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। जबकि 20 से अधिक जिलों में अत्यधिक बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

UP Rains: मौसम विभाग ने शुक्रवार को ताजा अपडेट जारी कर आठ जिलों में आज बहुत भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। जबकि 20 से अधिक जिलों में अत्यधिक बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 8 और 9 अगस्त को पूर्वी यूपी के जिलों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। हालांकि, अगले दो दिनों तक बारिश में थोड़ी कमी आएगी। लेकिन इसके बाद 12 अगस्त से मॉनसून का एक और नया दौर शुरू होगा।

जानिए मौसम का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के अनुसार, इस समय मॉनसून की सामान्य रेखा हिमालय की तलहटी से गुजर रही है। बंगाल की खाड़ी से आ रहे कम दबाव वाले क्षेत्र और पंजाब में बने पश्चिमी विक्षोभ के कारण तेज हवाओं का मिलन होगा। अरब सागर से आ रही नमी भी इस मिलन को तेज करेगी। जिससे 8, 9 अगस्त को बारिश की तीव्रता बढ़ने की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। 10 और 11 अगस्त को बारिश में थोड़ी कमी आएगी। लेकिन 12 अगस्त से राज्य के तराई क्षेत्रों में फिर से भारी बारिश की शुरुआत होने की संभावना है। 12 तारीख से एक नया दौर शुरू होगा।

इन 8 जिलों में जारी हुआ रेड अलर्ट, 8, 9 अगस्त

गोंडा, बहराइच, अमेठी, अयोध्या, लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, लखीमपुर खीरी अत्यधिक बारिश होने की संभावना है।

इन जिलों में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 8, 9 अगस्त को बहुत भारी बारिश की चेतावनी

प्रयागराज, संत रवि दास नगर, जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, आंबेडकर नगर, अयोध्या, बस्ती, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, सीतापुर, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत शामिल हैं।

Rain Alert in UP

up weather

08 Aug 2025 08:39 pm

