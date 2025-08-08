UP Rains: मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट, यूपी के 8 जिलों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी, IMD latest update

UP Rains: यूपी में बीते पांच दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। शुक्रवार की सुबह तड़के गोंडा- बहराइच सहित आसपास के जिलों में भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज सुबह ताजा अपडेट जारी कर लखनऊ- अयोध्या समेत आठ जिलों में बहुत भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। यहां पर 8 और 9 जुलाई को बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। जबकि 20 से अधिक जिलों में अत्यधिक बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
UP Rains: मौसम विभाग ने शुक्रवार को ताजा अपडेट जारी कर आठ जिलों में आज बहुत भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। जबकि 20 से अधिक जिलों में अत्यधिक बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 8 और 9 अगस्त को पूर्वी यूपी के जिलों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। हालांकि, अगले दो दिनों तक बारिश में थोड़ी कमी आएगी। लेकिन इसके बाद 12 अगस्त से मॉनसून का एक और नया दौर शुरू होगा।
मौसम विभाग के अनुसार, इस समय मॉनसून की सामान्य रेखा हिमालय की तलहटी से गुजर रही है। बंगाल की खाड़ी से आ रहे कम दबाव वाले क्षेत्र और पंजाब में बने पश्चिमी विक्षोभ के कारण तेज हवाओं का मिलन होगा। अरब सागर से आ रही नमी भी इस मिलन को तेज करेगी। जिससे 8, 9 अगस्त को बारिश की तीव्रता बढ़ने की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। 10 और 11 अगस्त को बारिश में थोड़ी कमी आएगी। लेकिन 12 अगस्त से राज्य के तराई क्षेत्रों में फिर से भारी बारिश की शुरुआत होने की संभावना है। 12 तारीख से एक नया दौर शुरू होगा।
गोंडा, बहराइच, अमेठी, अयोध्या, लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, लखीमपुर खीरी अत्यधिक बारिश होने की संभावना है।