UP Rains: मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट, यूपी के 8 जिलों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी, IMD latest update

मौसम विभाग के अनुसार, इस समय मॉनसून की सामान्य रेखा हिमालय की तलहटी से गुजर रही है। बंगाल की खाड़ी से आ रहे कम दबाव वाले क्षेत्र और पंजाब में बने पश्चिमी विक्षोभ के कारण तेज हवाओं का मिलन होगा। अरब सागर से आ रही नमी भी इस मिलन को तेज करेगी। जिससे 8, 9 अगस्त को बारिश की तीव्रता बढ़ने की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। 10 और 11 अगस्त को बारिश में थोड़ी कमी आएगी। लेकिन 12 अगस्त से राज्य के तराई क्षेत्रों में फिर से भारी बारिश की शुरुआत होने की संभावना है। 12 तारीख से एक नया दौर शुरू होगा।