SIR ड्यूटी करने से मना किया तो टीचर पर गिरी गाज; 2 BLO किए गए सस्पेंड

उन्होंने कहा कि बलहा विधानसभा क्षेत्र के नौसर गुमटिहा स्कूल में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के तौर पर तैनात असिस्टेंट टीचर अनुराग ने संपर्क करने पर कथित तौर पर SIR ड्यूटी करने से मना कर दिया। चुनाव आयोग ने दोनों अधिकारियों के व्यवहार को सर्विस नियमों का उल्लंघन बताते हुए कड़ी नाराजगी जताई। BSA ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट अक्षय त्रिपाठी के निर्देश पर दोनों BLO को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया।