बहराइच

SIR ड्यूटी करने से मना किया तो टीचर पर गिरी गाज; 2 BLO किए गए सस्पेंड

Two BLO Suspended: SIR ड्यूटी करने से मना करने पर टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने दोनों अधिकारियों के व्यवहार को सर्विस नियमों का उल्लंघन बताते हुए कड़ी नाराजगी जताई।

बहराइच

image

Harshul Mehra

Nov 23, 2025

uttar pradesh news teacher faces action for refusing to perform sir duty 2 blo suspended bahraich

SIR ड्यूटी करने से मना किया तो टीचर पर गिरी गाज; 2 BLO किए गए सस्पेंड। फोटो सोर्स-AI

Two BLO Suspended: उत्तर प्रदेश के बहराइच में 2 बूथ लेवल ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया। लापरवाही बरतने के आरोप में दोनों को सस्पेंड किया गया है।

बहराइच में 2 बूथ लेवल ऑफिसर सस्पेंड

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) आशीष कुमार सिंह ने कहा, '' चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान लापरवाही बरतने के आरोप में 2 बूथ लेवल ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया।

निर्देशों को किया नजरअंदाज

BSA आशीष कुमार सिंह ने कहा कि बरैनबाग प्राइमरी स्कूल की हेडमिस्ट्रेस शमा नफीस ने सीनियर अधिकारियों के रिमाइंडर के बावजूद BLO ड्यूटी में शामिल होने के लिए लिखे और फोन पर दिए गए निर्देशों को नजरअंदाज किया।

SIR ड्यूटी करने से मना करने पर टीचर सस्पेंड

उन्होंने कहा कि बलहा विधानसभा क्षेत्र के नौसर गुमटिहा स्कूल में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के तौर पर तैनात असिस्टेंट टीचर अनुराग ने संपर्क करने पर कथित तौर पर SIR ड्यूटी करने से मना कर दिया। चुनाव आयोग ने दोनों अधिकारियों के व्यवहार को सर्विस नियमों का उल्लंघन बताते हुए कड़ी नाराजगी जताई। BSA ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट अक्षय त्रिपाठी के निर्देश पर दोनों BLO को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया।

12 राज्यों में SIR प्रक्रिया जारी

बता दें कि उत्तर प्रदेश सहित 12 राज्यों में SIR प्रक्रिया जारी है। SIR से जुड़े कई सवाल लोगों के मन में हैं। कई लोग यह चिंता भी कर रहे हैं कि अगर SIR के दौरान उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं मिला तो क्या उन्हें देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। आपको बता दें कि SIR का किसी भी नागरिक की नागरिकता से कोई संबंध नहीं है।

SIR का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मतदाता सूची को अपडेट करना और उसमें मौजूद गलतियों को सुधारना है। गलत सूचनाओं और अफवाहों के कारण लोग भ्रमित हो रहे हैं और कई सवाल उनके मन में उठ रहे हैं।

ऑनलाइन SIR सबके लिए है?

जिन लोगों तक BLO द्वारा SIR फॉर्म नहीं पहुंच पा रहा है, वे इसे ऑनलाइन भी भर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ऑनलाइन SIR फॉर्म वही मतदाता भर पाएंगे, जिनका मोबाइल नंबर पहले से उनकी वोटर ID से लिंक है। अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो सिस्टम लॉगिन की अनुमति ही नहीं देगा। ऐसी स्थिति में मतदाता को फॉर्म ऑफलाइन तरीके से यानी BLO की सहायता से ही भरना होगा।

up news

UP News Hindi

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

23 Nov 2025 05:40 pm

23 Nov 2025 05:39 pm

