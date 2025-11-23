SIR ड्यूटी करने से मना किया तो टीचर पर गिरी गाज; 2 BLO किए गए सस्पेंड। फोटो सोर्स-AI
Two BLO Suspended: उत्तर प्रदेश के बहराइच में 2 बूथ लेवल ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया। लापरवाही बरतने के आरोप में दोनों को सस्पेंड किया गया है।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) आशीष कुमार सिंह ने कहा, '' चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान लापरवाही बरतने के आरोप में 2 बूथ लेवल ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया।
BSA आशीष कुमार सिंह ने कहा कि बरैनबाग प्राइमरी स्कूल की हेडमिस्ट्रेस शमा नफीस ने सीनियर अधिकारियों के रिमाइंडर के बावजूद BLO ड्यूटी में शामिल होने के लिए लिखे और फोन पर दिए गए निर्देशों को नजरअंदाज किया।
उन्होंने कहा कि बलहा विधानसभा क्षेत्र के नौसर गुमटिहा स्कूल में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के तौर पर तैनात असिस्टेंट टीचर अनुराग ने संपर्क करने पर कथित तौर पर SIR ड्यूटी करने से मना कर दिया। चुनाव आयोग ने दोनों अधिकारियों के व्यवहार को सर्विस नियमों का उल्लंघन बताते हुए कड़ी नाराजगी जताई। BSA ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट अक्षय त्रिपाठी के निर्देश पर दोनों BLO को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया।
बता दें कि उत्तर प्रदेश सहित 12 राज्यों में SIR प्रक्रिया जारी है। SIR से जुड़े कई सवाल लोगों के मन में हैं। कई लोग यह चिंता भी कर रहे हैं कि अगर SIR के दौरान उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं मिला तो क्या उन्हें देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। आपको बता दें कि SIR का किसी भी नागरिक की नागरिकता से कोई संबंध नहीं है।
SIR का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मतदाता सूची को अपडेट करना और उसमें मौजूद गलतियों को सुधारना है। गलत सूचनाओं और अफवाहों के कारण लोग भ्रमित हो रहे हैं और कई सवाल उनके मन में उठ रहे हैं।
जिन लोगों तक BLO द्वारा SIR फॉर्म नहीं पहुंच पा रहा है, वे इसे ऑनलाइन भी भर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ऑनलाइन SIR फॉर्म वही मतदाता भर पाएंगे, जिनका मोबाइल नंबर पहले से उनकी वोटर ID से लिंक है। अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो सिस्टम लॉगिन की अनुमति ही नहीं देगा। ऐसी स्थिति में मतदाता को फॉर्म ऑफलाइन तरीके से यानी BLO की सहायता से ही भरना होगा।
बड़ी खबरेंView All
बहराइच
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग