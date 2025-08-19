वीरू की चीख और मां की बहादुरी-नाले से जिंदगी लेकर लौटी ममता, दिल दहला देने वाली घटना

Bahraich crocodile attack: बहराइच जिले के खैरीघाट थाना क्षेत्र के ढकियागांव के लोगों ने बताया कि वीरू रोज की तरह घर के पास नाले किनारे खेल रहा था। तभी अचानक झाड़ियों से निकले मगरमच्छ ने उसे दबोच लिया। पानी में खींचने की कोशिश करने लगा। बच्चे की चीख सुनते ही उसकी मां दौड़ी और बिना समय गंवाए मगरमच्छ के सामने डट गई। मां ने शोर मचाते हुए जान की परवाह किए बिना बेटे की जिंदगी बचाने के लिए संघर्ष किया। लगभग पांच मिनट तक चले इस रोमांचक संघर्ष के बाद आखिरकार मां अपने बेटे को मगरमच्छ के चंगुल से छुड़ाने में सफल रही। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण एकत्र हुए और घायल बच्चे को तत्काल सीएचसी शिवपुर पहुंचाया। जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया। इसी बीच पूर्व प्रधान राजकुमार सिंह ने अधिकारियों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे डीएफओ राम सिंह यादव, एसडीओ राशिद जमील, क्षेत्रीय वन अधिकारी पीयूष गुप्ता और उप वन क्षेत्राधिकारी अमित वर्मा ने नाले का निरीक्षण किया।