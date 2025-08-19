वीरू की चीख और मां की बहादुरी-नाले से जिंदगी लेकर लौटी ममता, दिल दहला देने वाली घटना

Bahraich crocodile attack: बहराइच जिले के खैरीघाट थाना क्षेत्र के ढकिया गांव में सोमवार शाम दिल दहला देने वाली घटना घटी। नाले के पास खेल रहे पांच साल के मासूम वीरू पर अचानक मगरमच्छ ने हमला कर दिया। झपटते ही मगरमच्छ बच्चे को पानी की ओर खींचने लगा। लेकिन बेटे की चीख सुनकर मां ने अदम्य साहस दिखाया। वह बिना डरे मगरमच्छ से भिड़ गई। करीब पांच मिनट की जद्दोजहद के बाद बेटे को उसकी पकड़ से छुड़ा लिया।
Bahraich crocodile attack: बहराइच जिले के खैरीघाट थाना क्षेत्र के ढकियागांव के लोगों ने बताया कि वीरू रोज की तरह घर के पास नाले किनारे खेल रहा था। तभी अचानक झाड़ियों से निकले मगरमच्छ ने उसे दबोच लिया। पानी में खींचने की कोशिश करने लगा। बच्चे की चीख सुनते ही उसकी मां दौड़ी और बिना समय गंवाए मगरमच्छ के सामने डट गई। मां ने शोर मचाते हुए जान की परवाह किए बिना बेटे की जिंदगी बचाने के लिए संघर्ष किया। लगभग पांच मिनट तक चले इस रोमांचक संघर्ष के बाद आखिरकार मां अपने बेटे को मगरमच्छ के चंगुल से छुड़ाने में सफल रही। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण एकत्र हुए और घायल बच्चे को तत्काल सीएचसी शिवपुर पहुंचाया। जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया। इसी बीच पूर्व प्रधान राजकुमार सिंह ने अधिकारियों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे डीएफओ राम सिंह यादव, एसडीओ राशिद जमील, क्षेत्रीय वन अधिकारी पीयूष गुप्ता और उप वन क्षेत्राधिकारी अमित वर्मा ने नाले का निरीक्षण किया।
डीएफओ ने वीरू व उसके परिजनों से मुलाकात कर भरोसा दिलाया कि मंगलवार को विशेष जाल डालकर मगरमच्छ को पकड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। टीम लगातार चौकसी में लगी है।
इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीण अब बच्चों को अकेले बाहर भेजने से डर रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि नाले के आसपास सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की भयावह घटनाएं न हों।