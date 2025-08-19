Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बहराइच

वीरू की चीख और मां की बहादुरी-नाले से जिंदगी लेकर लौटी ममता, दिल दहला देने वाली घटना

Bahraich crocodile attack: बहराइच जिले में एक दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां एक बहादुर मां अपने बेटे को मौत के मुंह से 5 मिनट तक संघर्ष कर निकाल लाई। अब मां के इस बहादुरी की चारों तरफ प्रशंसा हो रही है।

बहराइच

Mahendra Tiwari

Aug 19, 2025

Bahraich
सांकेतिक फोटो जेनरेट Ai

Bahraich crocodile attack: बहराइच जिले के खैरीघाट थाना क्षेत्र के ढकिया गांव में सोमवार शाम दिल दहला देने वाली घटना घटी। नाले के पास खेल रहे पांच साल के मासूम वीरू पर अचानक मगरमच्छ ने हमला कर दिया। झपटते ही मगरमच्छ बच्चे को पानी की ओर खींचने लगा। लेकिन बेटे की चीख सुनकर मां ने अदम्य साहस दिखाया। वह बिना डरे मगरमच्छ से भिड़ गई। करीब पांच मिनट की जद्दोजहद के बाद बेटे को उसकी पकड़ से छुड़ा लिया।

Bahraich crocodile attack: बहराइच जिले के खैरीघाट थाना क्षेत्र के ढकियागांव के लोगों ने बताया कि वीरू रोज की तरह घर के पास नाले किनारे खेल रहा था। तभी अचानक झाड़ियों से निकले मगरमच्छ ने उसे दबोच लिया। पानी में खींचने की कोशिश करने लगा। बच्चे की चीख सुनते ही उसकी मां दौड़ी और बिना समय गंवाए मगरमच्छ के सामने डट गई। मां ने शोर मचाते हुए जान की परवाह किए बिना बेटे की जिंदगी बचाने के लिए संघर्ष किया। लगभग पांच मिनट तक चले इस रोमांचक संघर्ष के बाद आखिरकार मां अपने बेटे को मगरमच्छ के चंगुल से छुड़ाने में सफल रही। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण एकत्र हुए और घायल बच्चे को तत्काल सीएचसी शिवपुर पहुंचाया। जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया। इसी बीच पूर्व प्रधान राजकुमार सिंह ने अधिकारियों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे डीएफओ राम सिंह यादव, एसडीओ राशिद जमील, क्षेत्रीय वन अधिकारी पीयूष गुप्ता और उप वन क्षेत्राधिकारी अमित वर्मा ने नाले का निरीक्षण किया।

ये भी पढ़ें

यूपी के इस मंडल में 6 महीने में ही टूटे सालभर के रिकॉर्ड! सड़क हादसे बेकाबू, आयुक्त भड़के कार्रवाई की चेतावनी
गोंडा
Gonda

डीएफओ बोले- ग्रामीणों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

डीएफओ ने वीरू व उसके परिजनों से मुलाकात कर भरोसा दिलाया कि मंगलवार को विशेष जाल डालकर मगरमच्छ को पकड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। टीम लगातार चौकसी में लगी है।
इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीण अब बच्चों को अकेले बाहर भेजने से डर रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि नाले के आसपास सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की भयावह घटनाएं न हों।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

19 Aug 2025 11:53 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bahraich / वीरू की चीख और मां की बहादुरी-नाले से जिंदगी लेकर लौटी ममता, दिल दहला देने वाली घटना

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.