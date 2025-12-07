Bahraich: आधी रात भेड़िए की दस्तक, मां की गोद से चार माह का मासूम गायब, गांव में दहशत

थोड़ी ही देर में बच्चे की हलचल और असहजता से मां किरण की नींद खुली। जब उसने अपने पास बच्चे को नहीं पाया तो वह घबरा गई और मदद के लिए चीखने लगी। उसकी आवाज सुनकर घर के अन्य सदस्य और पड़ोसी मौके पर पहुंचे। देखते ही देखते पूरे गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीण लाठी, टॉर्च और मोबाइल की रोशनी लेकर जंगल और खेतों की ओर दौड़ पड़े, ताकि मासूम की कोई सुराग मिल सके। कई घंटों तक चले इस तलाशी अभियान के बावजूद बच्चे का कोई पता नहीं चल सका। सुबह होने तक भी न तो बच्चे के कोई निशान मिले, न ही भेड़िए की कोई स्पष्ट जानकारी मिली। इससे पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और हर कोई स्तब्ध है।