Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बहराइच

भेड़ियों ने फिर ली मासूम की जान: 3 महीने में 9 मौत… गांवों में दहशत की रातें, सीएम के आदेश,अब तक 4 भेड़िए ढेर

यूपी के बहराइच जिले में भेड़िए का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को एक मासूम को दो भेड़िए मिलकर उठा ले गए। दोनों हाथ और पैर नोच डाला। जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। 3 महीने के अंतराल में 9 मौत 38 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। ग्रामीणों में दहशत बरकरार है।

2 min read
Google source verification

बहराइच

image

Mahendra Tiwari

Nov 29, 2025

भेड़िए की खोज करते ग्रामीण सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

भेड़िए की खोज करते ग्रामीण सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

बहराइच में भेड़ियों का आतंक चरम पर है। गांवों से बच्चों को उठा ले जाने की घटनाओं ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। ताजा मामले में दो भेड़िए 5 वर्षीय बच्चे को घर से खींच ले गए। जिसे ग्रामीणों ने खून से लथपथ हालत में खेत से बरामद किया।

बहराइच जिले में बीते कुछ महीनों से भेड़ियों का हमला लगातार बढ़ता जा रहा है। जंगल की सीमा से सटे गांवों में रहने वाले परिवार हर रात भय के साए में गुज़र रहे हैं। रविवार की शाम एक बार फिर इस खौफ का ऐसा मंजर सामने आया। जिसने पूरे इलाके को हिला दिया।

वहां रहने वाले लोगों के अनुसार दो भेड़िए अचानक एक घर के बाहर खेल रहे पांच साल के मासूम स्टार पर टूट पड़े। एक भेड़िए ने बच्चे की गर्दन जकड़ ली। जबकि दूसरा उसके पैरों को घसीटने लगा। हमले की आवाज़ सुनकर लोग मौके पर दौड़े और लाठी-डंडों से भेड़ियों को खदेड़ने की कोशिश की। काफी दूरी तक पीछा करने के बाद ग्रामीणों को बच्चा करीब 500 मीटर दूर खेत में गंभीर हालत में पड़ा मिला। उसके हाथ और पंजे भेड़िए नोच चुके थे।

3 महीने में 9 मौत 38 घायल, गांव में दहशत बरकरार

परिजन उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने उसे लखनऊ रेफर कर दिया। दुर्भाग्य से राजधानी पहुंचने से पहले ही बच्चे ने रास्ते में दम तोड़ दिया। यह घटना पिछले तीन महीनों में नौवीं मौत है। इन हमलों में अब तक आठ बच्चे और एक महिला अपनी जान गंवा चुके हैं। जबकि 38 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं।

लोग अपनी सुरक्षा के लिए कर पहरेदारी

स्थिति की गंभीरता देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं बहराइच पहुंचे थे। और हमला कर रहे भेड़ियों को खत्म करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद चार भेड़ियों को मार गिराया गया। लेकिन हमले रुक नहीं पाए। दस दिन पहले भी एक बच्ची को भेड़िए उठा ले गए थे। जिसका कोई सुराग अब तक नहीं मिला है। गांवों में दहशत का माहौल है। और लोग अपनी सुरक्षा के लिए रातभर पहरेदारी कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

29 Nov 2025 12:27 pm

Published on:

29 Nov 2025 12:26 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bahraich / भेड़ियों ने फिर ली मासूम की जान: 3 महीने में 9 मौत… गांवों में दहशत की रातें, सीएम के आदेश,अब तक 4 भेड़िए ढेर

बड़ी खबरें

View All

बहराइच

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

तेंदुआ को पकड़ने के लिए लगाया था पिंजरा… फंसा कुछ ऐसा हंसी नहीं रोक पाएंगे आप

बहराइच

यूपी-नेपाल बॉर्डर का वो गांव जो नदी और जंगल के बीच 75 साल से फंसा था, अब मिलेगा नया ठिकाना

बहराइच

ड्यूटी साथ… मौत भी साथः नहर में कार गिरने से 4 बैराज कर्मियों समेत 5 घरों के बुझ गए चिराग

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट Ai
बहराइच

SIR ड्यूटी करने से मना किया तो टीचर पर गिरी गाज; 2 BLO किए गए सस्पेंड

uttar pradesh news teacher faces action for refusing to perform sir duty 2 blo suspended bahraich
बहराइच

बहराइच में दंपति की रहस्यमयी मौत: पहले पत्नी फंदे से झूली, फिर पति पेड़ पर लटका मिला… दो परिवारों में मचा कोहराम

Bahraich-news
बहराइच
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.