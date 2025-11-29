भेड़ियों ने फिर ली मासूम की जान: 3 महीने में 9 मौत… गांवों में दहशत की रातें, सीएम के आदेश,अब तक 4 भेड़िए ढेर

वहां रहने वाले लोगों के अनुसार दो भेड़िए अचानक एक घर के बाहर खेल रहे पांच साल के मासूम स्टार पर टूट पड़े। एक भेड़िए ने बच्चे की गर्दन जकड़ ली। जबकि दूसरा उसके पैरों को घसीटने लगा। हमले की आवाज़ सुनकर लोग मौके पर दौड़े और लाठी-डंडों से भेड़ियों को खदेड़ने की कोशिश की। काफी दूरी तक पीछा करने के बाद ग्रामीणों को बच्चा करीब 500 मीटर दूर खेत में गंभीर हालत में पड़ा मिला। उसके हाथ और पंजे भेड़िए नोच चुके थे।