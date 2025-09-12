मां की गोद से नवजात को छीनकर कच्चा चबा गया भेड़िया; हाथ-पैर और धड़ सब गायब, रो-रो कर मां ने….

भेड़िए के हमले के 3 घंटे बाद बच्ची का सिर्फ सिर गन्ने के खेत में मिला। सिर के पास बच्ची के हाथ में पहना ब्रेसलेट (कड़ा) मिला।जिससे उसकी पहचान हो सकी। घटना के बाद बच्ची के माता-पिता फूट-फूट कर रो पड़े। बच्ची की मां ने रोते बिलखते कहा, ''अपनी 3 महीने की बच्ची संध्या को लेकर बरामदे में, मैं सो रही थी। रात करीब 3 बजे अचानक भेड़िया बच्ची को जबड़े में दबोचकर ले गया। शोर मचाने पर परिजन जाग गए। पति ने लाठी लेकर भेड़िए का पीछा किया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर भेड़िया भाग चुका था।''