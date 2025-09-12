Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बहराइच

मां की गोद से नवजात को छीनकर कच्चा चबा गया भेड़िया; हाथ-पैर और धड़ सब गायब, रो-रो कर मां ने….

Wolf Snatched Newborn: बंदर के बाद अब भेड़िया! एक भेड़िया 3 महीने की नवजात को कच्चा चबा गया। बच्ची का सिर्फ सिर मिला बाकी शरीर का हिस्सा भेड़िया खा चुका था।

बहराइच

Harshul Mehra

Sep 12, 2025

bahraich, uttar pradesh new
उत्तर प्रदेश के बहराइच में मां की गोद से नवजात को छीनकर कच्चा चबा गया भेड़िया। फोटो सोर्स-Ai

Wolf Snatched Newborn: उत्तर प्रदेश के बहराइच से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक भेड़िए ने नवजात पर हमला कर दिया। 3 महीने की बच्ची को मां की गोद से भेड़िया छीनकर ले गया। महिला चिल्लाई तो उसके पति ने भेड़िए का पीछा किया लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

बहराइच में नवजात को उठा ले गया भेड़िया

पूरा मामला बौंडी थाना इलाके के भौंरी बहोरवा गांव का बताया जा रहा है। शुक्रवार सुबह करीब 3 बजे भेड़िए ने हमला किया। इस दौरान बच्ची अपनी मां के पास बरामदे में सो रही थी। बता दें कि भेड़िए का इलाके में ये पहला हमला नहीं है। पिछले 48 घंटे में जिले में भेड़िया 2 बच्चों की मौत का कारण बन चुका है। 7 साल की बच्ची पर बुधवार को भेड़िए ने हमला कर दिया था।

ये भी पढ़ें

‘सभी के बनारस के अस्सी घाट से प्रणाम’, विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग में गूंजी भोजपुरी, यूजर्स बोले– एकदम ठीके बा!
वाराणसी
viral video

मां ने रोते-बिलखते कहा- जबड़े में दबाकर ले गया भेड़िया

भेड़िए के हमले के 3 घंटे बाद बच्ची का सिर्फ सिर गन्ने के खेत में मिला। सिर के पास बच्ची के हाथ में पहना ब्रेसलेट (कड़ा) मिला।जिससे उसकी पहचान हो सकी। घटना के बाद बच्ची के माता-पिता फूट-फूट कर रो पड़े। बच्ची की मां ने रोते बिलखते कहा, ''अपनी 3 महीने की बच्ची संध्या को लेकर बरामदे में, मैं सो रही थी। रात करीब 3 बजे अचानक भेड़िया बच्ची को जबड़े में दबोचकर ले गया। शोर मचाने पर परिजन जाग गए। पति ने लाठी लेकर भेड़िए का पीछा किया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर भेड़िया भाग चुका था।''

मामले को लेकर DFO ने क्या कहा?

इसके बाद आसपास के लोगों और वन विभाग को बच्ची के पिता ने सूचना दी। सुबह 6 बजे गन्ने के खेत में बच्ची की सिर्फ खोपड़ी नजर आई। बाकी का हिस्सा भेड़िया खा चुका था।मामले को लेकर वन विभाग के DFO राम सिंह यादव का कहना है कि हमले का पैटर्न और पैरों के निशान भेड़िए के लग रहे हैं। इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है। पिंजरे लगाने के साथ ड्रोन कैमरों से इलाके की निगरानी की जाएगी।

ये भी पढ़ें

‘तेरा दिमाग खराब है, तुझे परेशानी बहुत होती है’; पत्नी के सामने ‘अखिलेश दरबार’ में करवाई गई शख्स से उठक-बैठक
कानपुर
kanpur uttar pradesh crime

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Sept 2025 02:26 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bahraich / मां की गोद से नवजात को छीनकर कच्चा चबा गया भेड़िया; हाथ-पैर और धड़ सब गायब, रो-रो कर मां ने….

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.