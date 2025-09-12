‘तेरा दिमाग खराब है, तुझे परेशानी बहुत होती है’; पत्नी के सामने ‘अखिलेश दरबार’ में करवाई गई शख्स से उठक-बैठक

साकेत नगर में रहने वाले एक शिकायतकर्ता ने अपना दर्द सुनाते हुए कहा कि उसने किदवई नगर थाने में अखिलेश के खिलाफ शिकायत की थी। इसके बाद उसके खिलाफ फर्जी मुकदमा गंभीर धाराओं में दर्ज करा दिया गया। इस दौरान थानेदार ने शिकायकर्ता से 'अखिलेश के दरबार' में पत्नी के साथ जाने को कहा। जब शिकायतकर्ता पत्नी के साथ पहुंचा तो उसके साथ गाली गलौज की गई। शिकायतकर्ता ने कहा कि उससे कहा गया, ''तेरा दिमाग खराब हैं। तुझे परेशानी बहुत होती है।मेरा 10 लाख रुपये का नुकसान तेरी वजह से हो गया है। पैसा दे दे नहीं तो जेल भिजवा दूंगा।''