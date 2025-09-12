Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कानपुर

‘तेरा दिमाग खराब है, तुझे परेशानी बहुत होती है’; पत्नी के सामने ‘अखिलेश दरबार’ में करवाई गई शख्स से उठक-बैठक

Uttar Pradesh Crime: थानेदार के कहने पर 'अखिलेश के दरबार' पत्नी के साथ शख्स पहुंचा। जहां उससे उठक-बैठक करवाई गई। जानिए क्या है पूरा मामला?

कानपुर

Harshul Mehra

Sep 12, 2025

kanpur uttar pradesh crime
'अखिलेश दरबार' में करवाई गई शख्स से उठक-बैठक। फोटो सोर्स-AI

Mukti Morcha Against Akhilesh Dubey: जेल में बंद अधिवक्ता अखिलेश दुबे के खिलाफ लड़ने वाले लोगों ने मुक्ति मोर्चा बनाया है। दुबे के खिलाफ सारे पीड़ित एकजुट होकर कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं।

अखिलेश दुबे के खिलाफ मुक्ति मोर्चा

इसी के चलते सिविल लाइंस स्थित एक होटल में गुरुवार को 27 पीड़ित इकट्ठा हुए। इस दौरान सभी ने साथ मिलकर लड़ाई का संकल्प लिया। BJP नेता रवि सतीजा के मुताबिक, सभी पीड़ितों ने मिलकर चर्चित वकील से लड़ने के लिए 'अखिलेश दुबे मुक्ति मोर्चा' बनाया है।

ये भी पढ़ें

UP Home Guard Salary: 8वां वेतन लागू होते ही होमगार्ड के हो जाएंगे बल्ले-बल्ले! अभी सिर्फ इतनी है सैलरी
लखनऊ
UP Home Guard Salary

प्रदेश की ताकतें अखिलेश की मदद में: पूर्व विधायक

मामले को लेकर पूर्व विधायक भूधर नारायण मिश्र का कहना है कि जिसके खिलाफ लड़ाई है वह बेहद शातिर और चालाक है। जिला ही नहीं प्रदेश की ताकतें भी उसकी मदद में लगी हैं। अगर मिलकर लड़ाई नहीं लड़ी गई तो जीत मिलना मुश्किल है। बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री अविनाश चंद्र बाजपेयी का कहना है कि लोगों को डरा धमकाकर अब तक अखिलेश दुबे राज करता आया है। लोगों में उसके डर और दहशत को खत्म करने के लिए सभी एकजुट हुए हैं।

पैसा नहीं देने पर जेल भिजवाने की धमकी

साकेत नगर में रहने वाले एक शिकायतकर्ता ने अपना दर्द सुनाते हुए कहा कि उसने किदवई नगर थाने में अखिलेश के खिलाफ शिकायत की थी। इसके बाद उसके खिलाफ फर्जी मुकदमा गंभीर धाराओं में दर्ज करा दिया गया। इस दौरान थानेदार ने शिकायकर्ता से 'अखिलेश के दरबार' में पत्नी के साथ जाने को कहा। जब शिकायतकर्ता पत्नी के साथ पहुंचा तो उसके साथ गाली गलौज की गई। शिकायतकर्ता ने कहा कि उससे कहा गया, ''तेरा दिमाग खराब हैं। तुझे परेशानी बहुत होती है।मेरा 10 लाख रुपये का नुकसान तेरी वजह से हो गया है। पैसा दे दे नहीं तो जेल भिजवा दूंगा।''

शख्स से करवाई गई उठक-बैठक

शिकायतकर्ता ने बताया कि उसे माफी मांगने पर भी नहीं छोड़ा गया। कान पकड़कर उठक बैठक तक कराई गई। वहीं रवि सतीजा का कहना है कि बर्रा थाने में उस्मानपुर डेरे की लड़कियों को आगे करके फर्जी रेप केस उनके खिलाफ दर्ज कराया गया था। जांच के दौरान सच सामने आ गया। इसी आधार पर उन्होंने अखिलेश दुबे, लवी मिश्रा समेत 7 लोगों पर फर्जी रेप केस में फंसाने और 50 लाख की रंगदारी की रिपोर्ट बर्रा थाने में करवाई थी।

ये भी पढ़ें

‘नो FIR,नो अरेस्ट, फैसला ऑन द स्पॉट’; 37 सालों से नहीं हुई इस जगह एक भी रिपोर्ट दर्ज; खाली हाथ लौट जाती है पुलिस
शाहजहांपुर
UP News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime news

crimenews

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Sept 2025 11:27 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / ‘तेरा दिमाग खराब है, तुझे परेशानी बहुत होती है’; पत्नी के सामने ‘अखिलेश दरबार’ में करवाई गई शख्स से उठक-बैठक

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.