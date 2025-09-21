फिर बढ़ा भेड़ियों का आतंक, मासूम को मां की गोद से उठा ले गया, 90 दिन में 4 बच्चों को सुला दिया मौत की नींद

डीएफओ राम सिंह यादव ने बताया कि सरयू कछार क्षेत्र घनी झाड़ियों और गन्ने के खेतों से घिरा है। जहां शिकारी जानवर आसानी से छिप सकते हैं। स्थिति से निपटने के लिए इलाके को चार हिस्सों में बांटकर गश्ती दल तैनात किए गए हैं। पांच कैमरा ट्रैप, 15 सोलर सीसीटीवी, दो थर्मल ड्रोन और तीन पिंजरे लगाए गए हैं। टीम पगमार्क और अन्य संकेतों के आधार पर लगातार भेड़िये की तलाश कर रही है।