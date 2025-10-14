सिवनी में डकैती के बाद बालाघाट पुलिस ने मालखाना से गायब किया लाखों रुपए व जेवर

कोतवाली थाना में खड़ा सीएसपी व डीएसपी का वाहन
बालाघाट. पड़ोसी जिला सिवनी में हवाला के तीन करोड़ रुपए की डकैती के बाद बालाघाट कोतवाली थाना के मालखाना से लाखों रुपए व जेवर की चोरी का मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हडक़ंप मच गया है। कोतवाली पुलिस ने आरोपी मुंशी राजीव पंद्रे को हिरासत में लेकर पैसे की रिकवरी का प्रयास शुरू कर दिया है। पुलिस की माने तो नकद 55 लाख रुपए व जेवर की चोरी हुई है।
बताया जा रहा है कि आरोपी ने मालखाना से पैसा चुराने के बाद सिवनी, गोङ्क्षदया व नागपुर में जाकर जुआ खेला है। जुआ में आरोपी मुंशी पंद्रे पैसे हार गया। कोतवाली पुलिस उसको हिरासत में लेकर पहले सिवनी, गोंदिया फिर नागपुर गई, जहां से चोरी के बाद जुआ में हारे गए पैसे रिकवर किए हैं। कुछ पैसे पुलिस ने आरोपी के घर से भी रिकवर किए हैं। पुलिस ने इस मामले में अलग-अलग स्थानों से कुछ जुआरियों को भी हिरासत में लिया है। लेकिन इसकी पुष्टि कोई कर नहीं रहा है। मालखाना से लाखों रुपए व जेवर की चोरी के आरोपी मुंशी ने एक बार में पैसे चुराए या अलग-अलग समय में पैसों की चोरी की। इसकी जानकारी पुलिस देने से बच रही है।
देर शाम ज्वेलर्स के यहां छापा डीएसपी प्रतिष्ठा राठौर के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने मंगलवार की देर शाम शहर के राजहंस ज्वेलर्स के यहां छापा मारा। पुलिस के साथ आरोपी पंद्रे भी था। बताया जा रहा है कि उसने उक्त ज्वेलर्स के यहां कुछ जेवर बेचे और गिरवी रखे हैं। डीएसपी इसकी जांच कर रही है कि कौन-कौन जेवर मालखाना है, जो आरोपी ने ज्वेलर्स के यहां गिरवी रखा या बेचा है। देर शाम तक यह कार्रवाई जारी थी।
