सिवनी में डकैती के बाद बालाघाट पुलिस ने मालखाना से गायब किया लाखों रुपए व जेवर

बताया जा रहा है कि आरोपी ने मालखाना से पैसा चुराने के बाद सिवनी, गोङ्क्षदया व नागपुर में जाकर जुआ खेला है। जुआ में आरोपी मुंशी पंद्रे पैसे हार गया। कोतवाली पुलिस उसको हिरासत में लेकर पहले सिवनी, गोंदिया फिर नागपुर गई, जहां से चोरी के बाद जुआ में हारे गए पैसे रिकवर किए हैं। कुछ पैसे पुलिस ने आरोपी के घर से भी रिकवर किए हैं। पुलिस ने इस मामले में अलग-अलग स्थानों से कुछ जुआरियों को भी हिरासत में लिया है। लेकिन इसकी पुष्टि कोई कर नहीं रहा है। मालखाना से लाखों रुपए व जेवर की चोरी के आरोपी मुंशी ने एक बार में पैसे चुराए या अलग-अलग समय में पैसों की चोरी की। इसकी जानकारी पुलिस देने से बच रही है।