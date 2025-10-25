बड़ी खबर! एमपी में एक और घोटाला…5 करोड़ से ज्यादा का धान स्टॉक गायब, FIR दर्ज

Custom milling scam Balaghat MP: मध्यप्रदेश में धान का कटोरा कहे जाने वाले बालाघाट जिले में धान घोटाला सामने आया है। कस्टम मिलिंग के लिए शासन से अनुबंधित तीन राइस मिलर्स ने 23,808 क्विंटल धान का स्टॉक ही गायब कर दिया। मिलर्स ने शासन को चावल देने के बजाय धान गायब कर दी। कीमत पांच करोड़ 47 लाख 58 हजार 331 रुपए बताई जा रही है। तीनों मिलर्स के खिलाफ थाना खैरलांजी, बहेला और कोतवाली में एफआइआर दर्ज की गई है।