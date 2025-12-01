ड्यूटी टाइम खत्म होने से डॉक्टर ने नहीं कराया प्रसव, गर्भ में ही थम गई बच्चे की धडकऩें, हुई मौत

Balaghat- बालाघाट जिला अस्पताल में पदस्थ महिला चिकित्सकों की मनमानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले दिनों ही प्रसव के नाम पर रुपए मांगने वाली चिकित्सक डॉ गीता बारमाटे को कलेक्टर ने निलंबित करवाया। वहीं सोमवार को एक और महिला चिकित्सक की मनमानी और लापरवाही सामने आ गई। ऑपरेशन के लिए पहुंची प्रसूता का महिला चिकित्सक ने यह कहते हुए सिजेरियन करने से इंकार कर दिया कि उनका ड्यूटी टाइम खत्म हो गया है। इधर अधिक ब्लडिंग होने से बच्चे की गर्भ में ही धडकऩ थम गई, उसकी मौत हो गई। इस पर परिजनों ने हंगामा मचाते हुए चिकित्सक पर कार्रवाई की मांग की।