हाइटेंशन तार ने ली युवक की जान, सडक़ पर पांच घंटे प्रदर्शन

10 लाख मुआवजा व पत्नी को नौकरी के आश्वासन पर माने प्रदर्शनकारी - विधायक व पूर्व सांसद पहुंचे मौके पर, जेई निलंबित - एसडीएम, एसडीओपी सहित तीन थाना की फोर्स मौके पर
बालाघाट. परसवाड़ा थाना क्षेत्र के लिंगा के पास हाइटेंशन तार की चपेट में आने से मंगलवार को एक युवक की मौत हो गई। मृतक ग्राम सरेखा के कुमादेही निवासी मनोज पटले बताया जा रहा है। घटना के बाद परिजन और ग्रामीणों ने बिजली कंपनी कार्यालय परसवाड़ा के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया। देर शाम तक चले प्रदर्शन के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने 10 लाख मुआवजा व मृतक की पत्नी को आउटसोर्स पर नौकरी देने का लिखित आश्वासन दिया। इसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। बताया जा रहा है कि मंगलवार की शाम को मालवाहन (पिकअप) के डाले पर बैठकर मृतक मनोज घर जा रहा था। अभी वह ग्राम लिंगा के पास पहुंचा था कि मालवाहन के चालक ने सडक़ के गढ्ढे से वाहन को साईड से ले जाने टर्न किया था कि सडक़ किनारे से गुजर रहे हाइटेंशन तार में प्रवाहित हो रहे करंट की चपेट में मनोज आ गया। इससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई।
उधर यह खबर जैसे ही परिजन और ग्रामीणों को मिली बड़ी संख्या में लोग परसवाड़ा पहुंचे और बिजली कंपनी कार्यालय के सामने शव सडक़ पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान परसवाड़ा-लामता मार्ग पर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद एसडीएम, एसडीओपी, लामता, परसवाड़ा व बैहर थाना की फोर्स घटनास्थल पर पहुंच गई। सभी ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया लेकिन वे मुआवजा व लापरवही बरतने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। कार्यपालन यंत्री बिजली कंपनी ने लिखित में मुआवजा व नौकरी का आश्वासन दिया। अधीक्षण यंत्री अमित कुमार ने संबंधित जेई को निलंबित किया। इसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में क्षेत्रीय विधायक मधु भगत व पूर्व सांसद कंकर मुंजारे भी पहुंचे थे। प्रदर्शन की वजह से करीब पांच घंटे तक सडक़ जाम रहा।
वर्जन - पिकअप वाहन की ऊंचाई अधिक होने से युवक हाईटेंशन तार की चपेट में आया होगा। बारिश के मौसम में हाईटेंशन तार एक फिट दूर से ही करंट की चपेट में ले लेता है। इसको लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जाता है। इस मामले में मृतक को 10 लाख रुपए का मुआवजा, आउटसोर्स पर पत्नी को नौकरी का आश्वासन दिया गया है। जेई भूपेश चापेकर की लापरवाही पर निलंबित कर दिया गया है। - अमित कुमार, अधीक्षण यंत्री बिजली कंपनी बालाघाट
