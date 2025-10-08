हाइटेंशन तार ने ली युवक की जान, सडक़ पर पांच घंटे प्रदर्शन

बालाघाट. परसवाड़ा थाना क्षेत्र के लिंगा के पास हाइटेंशन तार की चपेट में आने से मंगलवार को एक युवक की मौत हो गई। मृतक ग्राम सरेखा के कुमादेही निवासी मनोज पटले बताया जा रहा है। घटना के बाद परिजन और ग्रामीणों ने बिजली कंपनी कार्यालय परसवाड़ा के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया। देर शाम तक चले प्रदर्शन के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने 10 लाख मुआवजा व मृतक की पत्नी को आउटसोर्स पर नौकरी देने का लिखित आश्वासन दिया। इसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। बताया जा रहा है कि मंगलवार की शाम को मालवाहन (पिकअप) के डाले पर बैठकर मृतक मनोज घर जा रहा था। अभी वह ग्राम लिंगा के पास पहुंचा था कि मालवाहन के चालक ने सडक़ के गढ्ढे से वाहन को साईड से ले जाने टर्न किया था कि सडक़ किनारे से गुजर रहे हाइटेंशन तार में प्रवाहित हो रहे करंट की चपेट में मनोज आ गया। इससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई।