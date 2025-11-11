एमपी में प्रेमिका का खुलेआम सड़क पर कत्ल, गला काटता रहा युवक, बचाने की बजाए लोग वीडियो बनाते रहे

Balaghat- एमपी के बालाघाट में लोमहर्षक हत्याकांड हुआ। यहां एक युवक ने अपनी प्रेमिका का कत्ल कर दिया। उसने खुलेआम सड़क पर प्रेमिका का गला काटा। वह बेचारी तड़पती रही लेकिन बचाने की बजाए लोग घटना का वीडियो बनाते रहे।

युवक ने प्रेमिका का चाकू से गला काटा जिससे उसने मौके र ही दम तोड़ दिया। सांसे थम जाने के बाद ही युवक ने प्रेमिका के गले से चाकू हटाया और फिर खुद भी बेहोश हो गया। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। इधर प्रेमिका के परिजन, रिश्तेदार और ग्रामीण धरने पर बैठ गए। वे आरोपी को फांसी देने और पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी तथा 1 करोड़ देने की मांग करते रहे।