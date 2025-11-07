एमपी में दंपत्ति की हत्या का 24 घंटे में खुलासा, सगा भतीजा और नाती निकले कातिल..

एएसपी निहित उपाध्याय ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि दोनों आरोपियों दुलीचंद्र हांके और सचिन हांके ने बताया कि इन पर उधारी का काफी बोझ था। दोनों की करीब 04 लाख की उधारी हो गई थी। मृतक के पास काफी मात्रा में कैश व गहने होने का इन्हें पता था। इसलिए उन्होंने वारदात की प्लानिंग की। आरोपी सचिन ने 5 नवंबर की रात करीब 11.30 बजे मृतक रमेश हांके को बाइक पंचर होने का बहाना बनाकर घर के बाहर बुलाया था। रमेश जब पंचर की दुकान देखने बाहर गया तो दोनों आरोपी सचिन और दुलीचंद्र घर में दाखिल हुए और पुष्पकला की चाकू से हत्या कर दी। बाद में जब रमेश घर लौटा तो दोनों ने उसे भी मार डाला और अलमारी से सोने-चांदी के जेवर व 15 हजार रुपए नकद सहित लगभग 10 लाख रुपए का मशरूका चोरी कर फरार हो गए थे।