बालाघाट

एमपी में दंपत्ति की हत्या का 24 घंटे में खुलासा, सगा भतीजा और नाती निकले कातिल..

mp news: सगे भतीजे एवं नाती ने पैसों के लालच में चोरी कर हत्या की घटना को दिया अंजाम, 100 से ज्यादा सीसीटीवी खंगालकर कातिलों तक पहुंची पुलिस...।

बालाघाट

image

Shailendra Sharma

Nov 07, 2025

BALAGHAT

Katangi double murder case solved within 24 hours

mp news: मध्यप्रदेश के बालाघाट के कटंगी थाना क्षेत्र के अर्जुननाला में गुरूवार को हुए दंपत्ति के दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने मृतक के सगे भतीजे दुलीचंद्र हांके और मृतक के भतीजे का बेटा (नाती) सचिन हांके दोनों निवासी सुकली तिरोड़ी को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि सचिन ने पूर्व में मृतक रमेश हांके के घर में रहकर पढ़ाई पूरी की हैं। वर्तमान में वह गांव में रहकर खेती करता है। पुलिस पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।

24 घंटे में दोहरे हत्याकांड का खुलासा

पुलिस ने दंपति हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि कटंगी में घर में सो रहे रमेश हांके (65) एवं उनकी पत्नी पुष्पकला हांके (58) की 5 नवंबर की रात निर्मम हत्या कर दी गई थी। रमेश हांके सिंचाई विभाग में ड्राइवर था और रिटायर्ड हो चुका था। 6 नवंबर की सुबह दूध वाला दूध देने गया तो देखा कि गेट खुला था। पड़ोसी के साथ जब घर के अंदर देखा गया तो हांके दंपति की खून से लथपथ लाश मिली थीं। महिला का शव किचन और पति का शव बेडरूम में पड़ा हुआ था। पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश की तो 24 घंटे के अंदर ही पुलिस के हाथ कातिलों तक पहुंच गए।

पैसों का लालच बना हत्या का कारण

एएसपी निहित उपाध्याय ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि दोनों आरोपियों दुलीचंद्र हांके और सचिन हांके ने बताया कि इन पर उधारी का काफी बोझ था। दोनों की करीब 04 लाख की उधारी हो गई थी। मृतक के पास काफी मात्रा में कैश व गहने होने का इन्हें पता था। इसलिए उन्होंने वारदात की प्लानिंग की। आरोपी सचिन ने 5 नवंबर की रात करीब 11.30 बजे मृतक रमेश हांके को बाइक पंचर होने का बहाना बनाकर घर के बाहर बुलाया था। रमेश जब पंचर की दुकान देखने बाहर गया तो दोनों आरोपी सचिन और दुलीचंद्र घर में दाखिल हुए और पुष्पकला की चाकू से हत्या कर दी। बाद में जब रमेश घर लौटा तो दोनों ने उसे भी मार डाला और अलमारी से सोने-चांदी के जेवर व 15 हजार रुपए नकद सहित लगभग 10 लाख रुपए का मशरूका चोरी कर फरार हो गए थे।

Published on:

07 Nov 2025 08:49 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / एमपी में दंपत्ति की हत्या का 24 घंटे में खुलासा, सगा भतीजा और नाती निकले कातिल..

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

