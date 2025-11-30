जेठ-बहू के बीच चल रही थी ‘अलग कहानी’, शनिवार की शाम घर से निकले और फिर…

jeht bahu affair (demo pic)
mp news: मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले के रामपायली थाना इलाके के सालेबर्डी गांव में रविवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जब डेम में एक महिला व पुरुष की लोगों ने लाश देखीं। लोगों ने डेम में शव देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दी जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतकों की पहचान पुलिस ने कर ली है और ये भी पता चला है कि महिला और पुरुष के बीच जेठ-बहू का रिश्ता था।
रविवार को सालेबर्डी गांव में नाले पर बने डेम में जिस महिला व पुरुष के शव मिले हैं उनकी पहचान सीमा राहंगडाले उम्र 40 साल और प्रकाश राहंगडाले उम्र 45 साल निवासी सालेबर्डी के तौर पर हुई है। दोनों शनिवार की शाम से घर से लापता थे। जानकारी के मुताबिक प्रकाश नल जल मिशन के कार्य में ठेकेदार के पास सुपरवाइजर का काम करता रहता था। शनिवार रात को प्रकाश और सीमा दोनों को येरवाटोला में देखा गया था और रविवार की सुबह डेम किनारे बाइक और चप्पल दिखाई देने के बाद लोगों ने पास जाकर देखा तो दोनों के डेम में शव दिखाई दिए।
इस तरह की चर्चाएं हैं कि जेठ और बहू के बीच अफेयर चल रहा था। जिस जगह पर दोनों के शव मिले हैं वहां पर ज्यादा पानी है, पुलिस को घटनास्थल के पास कीटनाशक की एक बोतल भी मिली है। यह हत्या है या फिर आत्महत्या पुलिस इसका पता लगाने की कोशिश कर रही है। थाना प्रभारी रामपायली दिलीप मौर्य का कहना है कि डेम में शव दिखने की सूचना पर मौके पर पहुंचे थे। डेम से जेठ-बहू के शव मिले हैं जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। दोनों के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं है, घटनास्थल से कीटनाशक की बोतल मिली है जिसके कारण प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा।
बड़ी खबरेंView All
बालाघाट
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग