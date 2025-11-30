जेठ-बहू के बीच चल रही थी ‘अलग कहानी’, शनिवार की शाम घर से निकले और फिर…

इस तरह की चर्चाएं हैं कि जेठ और बहू के बीच अफेयर चल रहा था। जिस जगह पर दोनों के शव मिले हैं वहां पर ज्यादा पानी है, पुलिस को घटनास्थल के पास कीटनाशक की एक बोतल भी मिली है। यह हत्या है या फिर आत्महत्या पुलिस इसका पता लगाने की कोशिश कर रही है। थाना प्रभारी रामपायली दिलीप मौर्य का कहना है कि डेम में शव दिखने की सूचना पर मौके पर पहुंचे थे। डेम से जेठ-बहू के शव मिले हैं जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। दोनों के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं है, घटनास्थल से कीटनाशक की बोतल मिली है जिसके कारण प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा।