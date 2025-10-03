Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालाघाट

एमपी के बालाघाट में ट्रेन के सामने खड़ा हो गया युवक, पुल पर रूकी रही ट्रेन, देखें वीडियो

mp news: पुल पर ट्रेन के सामने खड़ा हो गया युवक, करीब 15 मिनट तक रूकी रही ट्रेन...।

2 min read

बालाघाट

image

Shailendra Sharma

Oct 03, 2025

balaghat

man high voltage drama in front of train stopped the train for 15 minutes

mp news: मध्यप्रदेश के बालाघाट से एक युवक के हाईवोल्टेज ड्रामे का वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक युवक पुल पर खड़ा दिख रहा है और सामने ट्रेन खड़ी हुई है। ट्रेन बार-बार हॉर्न दे रही है लेकिन इसके बावजूद युवक रेलवे ट्रैक से नहीं हट रहा है। बताया गया है कि युवक शराब के नशे में था। पत्रिका युवक के शराब के नशे में होने की पुष्टि नहीं करता है। युवक के हंगामे के कारण ट्रेन करीब 15 मिनट तक खड़ी रही। हालांकि बाद में ट्रेन से उतरकर कुछ लोगों ने युवक को ट्रैक से हटाया जिसके बाद ट्रेन रवाना हो पाई।

देखें वीडियो-

युवक का ड्रामा..

घटना बालाघाट के गर्रा रेलवे पुल की है जहां एक युवक पुल पर चढ़कर रेलवे ट्रैक पर खड़ा हो गया। तभी वहां से पैसेंजर ट्रेन गुजरने वाली थी लेकिन जैसे ही ट्रेन के लोको पायलट ने ट्रैक पर शख्स को देखा तो पहले तो दूर से हॉर्न बजाया लेकिन जब युवक अलग नहीं हुआ तो ट्रेन को रोक दिया। पुल के पास ही नदी में दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन करने पहुंचे लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो दूर से अपने मोबाइल में कैद किया है जो अब तेजी से वायरल हो रहा है।

करीब 15 मिनट तक रूकी रही ट्रेन

वीडियो में दिख रहा है कि ट्रेन के सामने युवक खड़ा हुआ है और ट्रेन का हॉर्न बजाकर उसे बार बार हटने के लिए कहा जा रहा है लेकिन वो सामने से हटता नहीं है। बताया गया है कि करीब 15 मिनट तक इस ड्रामे के कारण ट्रेन रूकी रही। बाद में कुछ यात्री ट्रेन से उतरे और युवक को ट्रैक से अलग किया जिसके बाद ट्रेन आगे रवाना हो पाई। वीडियो के वायरल होने के बाद रेलवे पुलिस युवक की पहचान कर कार्रवाई करने की बात कह रही है।

ये भी पढ़ें

एमपी में 54 लाख का पैकेज छोड़ 24 साल के इंजीनियर ने अपनाया वैराग्य पथ
अशोकनगर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Oct 2025 09:14 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / एमपी के बालाघाट में ट्रेन के सामने खड़ा हो गया युवक, पुल पर रूकी रही ट्रेन, देखें वीडियो

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

यहां दो दिनों में चार लोगों की मौत, जाने क्या है मौत की वजह-

कटंगी क्षेत्र में अलग-अलग दुर्घटना में चार मौत
बालाघाट

रावण के साथ कुंभकरण और मेघनाथ का पुतला भी किया गया दहन

तुषार ने धारण किया हनुमान का चोला
बालाघाट

बालाघाट-सिवनी के घने जंगलों के बीच विद्मान है मॉ अंबा माईं

विभिन्न मनोकामनाएं लेकर पहुंच रहे श्रद्धालु
बालाघाट

ढाई सौ साल पुराने सिद्धपीठ मॉ काली मंदिर में महाअष्टमी पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब

सुबह से देर शाम तक चली पूजा-अर्चना, अठवाईं चढ़ाकर मां को लगाया भोग
बालाघाट

आयुर्वेदिक दवाईयों से बीमारी ठीक करने का झांसा देकर 5 लोगों से ठगे सवा 2 लाख

पीडि़त नागरिकों ने की पुलिस थाना में शिकायत
बालाघाट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.