एमपी के बालाघाट में ट्रेन के सामने खड़ा हो गया युवक, पुल पर रूकी रही ट्रेन, देखें वीडियो

man high voltage drama in front of train stopped the train for 15 minutes
mp news: मध्यप्रदेश के बालाघाट से एक युवक के हाईवोल्टेज ड्रामे का वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक युवक पुल पर खड़ा दिख रहा है और सामने ट्रेन खड़ी हुई है। ट्रेन बार-बार हॉर्न दे रही है लेकिन इसके बावजूद युवक रेलवे ट्रैक से नहीं हट रहा है। बताया गया है कि युवक शराब के नशे में था। पत्रिका युवक के शराब के नशे में होने की पुष्टि नहीं करता है। युवक के हंगामे के कारण ट्रेन करीब 15 मिनट तक खड़ी रही। हालांकि बाद में ट्रेन से उतरकर कुछ लोगों ने युवक को ट्रैक से हटाया जिसके बाद ट्रेन रवाना हो पाई।
देखें वीडियो-
घटना बालाघाट के गर्रा रेलवे पुल की है जहां एक युवक पुल पर चढ़कर रेलवे ट्रैक पर खड़ा हो गया। तभी वहां से पैसेंजर ट्रेन गुजरने वाली थी लेकिन जैसे ही ट्रेन के लोको पायलट ने ट्रैक पर शख्स को देखा तो पहले तो दूर से हॉर्न बजाया लेकिन जब युवक अलग नहीं हुआ तो ट्रेन को रोक दिया। पुल के पास ही नदी में दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन करने पहुंचे लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो दूर से अपने मोबाइल में कैद किया है जो अब तेजी से वायरल हो रहा है।
वीडियो में दिख रहा है कि ट्रेन के सामने युवक खड़ा हुआ है और ट्रेन का हॉर्न बजाकर उसे बार बार हटने के लिए कहा जा रहा है लेकिन वो सामने से हटता नहीं है। बताया गया है कि करीब 15 मिनट तक इस ड्रामे के कारण ट्रेन रूकी रही। बाद में कुछ यात्री ट्रेन से उतरे और युवक को ट्रैक से अलग किया जिसके बाद ट्रेन आगे रवाना हो पाई। वीडियो के वायरल होने के बाद रेलवे पुलिस युवक की पहचान कर कार्रवाई करने की बात कह रही है।
