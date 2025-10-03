एमपी के बालाघाट में ट्रेन के सामने खड़ा हो गया युवक, पुल पर रूकी रही ट्रेन, देखें वीडियो

mp news: मध्यप्रदेश के बालाघाट से एक युवक के हाईवोल्टेज ड्रामे का वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक युवक पुल पर खड़ा दिख रहा है और सामने ट्रेन खड़ी हुई है। ट्रेन बार-बार हॉर्न दे रही है लेकिन इसके बावजूद युवक रेलवे ट्रैक से नहीं हट रहा है। बताया गया है कि युवक शराब के नशे में था। पत्रिका युवक के शराब के नशे में होने की पुष्टि नहीं करता है। युवक के हंगामे के कारण ट्रेन करीब 15 मिनट तक खड़ी रही। हालांकि बाद में ट्रेन से उतरकर कुछ लोगों ने युवक को ट्रैक से हटाया जिसके बाद ट्रेन रवाना हो पाई।