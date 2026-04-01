नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पति, सास-ससुर गिरफ्तार

नवविवाहिता प्रशांति राणा के दो वीडियो भी सामने आए हैं जिनमें वो रोते हुए सास सुशीला राणा पर पीटने के आरोप लगाते हुए कह रही है कि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। मृतका प्रशांति के परिजनों ने भी पुलिस को दिए बयान में दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या करने के आरोप लगाए थे, इसके साथ ही ये भी बताया था कि उन्होंने शादी के समय दहेज के तौर पर 5 लाख रुपये कैश ललित के परिवारवालों को दिए थे। इसके बाद 6 लाख रुपये और दिए थे। परिजनों के मुताबिक इसके बावजूद कार के लिए 15 लाख रुपये की डिमांड ससुरालवालों के द्वारा की जा रही थी।