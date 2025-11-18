Patrika LogoSwitch to English

एमपी में हेलमेट न लगाने पर कॉन्स्टेबल सस्पेंड, SP ने लिया एक्शन

mp news: आरक्षक का बिना हेलमेट के सरकारी दो पहिया वाहन चलाते वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल...।

2 min read
Google source verification

बालाघाट

image

Shailendra Sharma

Nov 18, 2025

balaghat

DEMO PIC

mp news: मध्यप्रदेश में इन दिनों हेलमेट न लगाने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस अभियान चला रही है और लगातार ऐसे लोगों पर चालानी कार्रवाई भी कर रही है जो कि दो पहिया गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट नहीं लगा रहे हैं। इसी बीच बालाघाट में पुलिस के आरक्षक के खिलाफ हेलमेट न लगाने के कारण बड़ी कार्रवाई हुई है। आरक्षक का वर्दी में बिना हेलमेट के बाइक चलाने का वीडियो वायरल होने के बाद बालाघाट एसपी ने आरक्षक को सस्पेंड कर दिया है।

बिना हेलमेट बाइक चलाने वाला कॉन्स्टेबल सस्पेंड

बालाघाट में आरक्षक ईश्वरदयाल कोल्हे को बिना हेलमेट के बाइक चलाना महंगा पड़ गया। एसपी आदित्य मिश्रा ने इसे आरक्षक की गंभीर लापरवाही मानकर निलंबित किया है। दरअसल आरक्षक का वर्दी में बिना हेलमेट पहने शासकीय दो पहिया वाहन एमपी 03/ 9183 ड्राइव करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर पुलिस को लेकर लोग तरह तरह के कमेंट्स भी कर रहे थे। आरक्षक को निलंबित करने का जो आदेश जारी किया गया है उसमें लिखा है कि आरक्षक ईश्वरदयाल कोल्हे चालक के रूप में उप पुलिस अधीक्षक (महिला सुरक्षा) बालाघाट के अधीन पदस्थ है। आरक्षक का बिना हेलमेट पहने दो पहिया वाहन चलाना न सिर्फ विभागीय आदेशों की अवहेलना है बल्कि स्वयं के जीवन को खतरे में डाला परिलिक्षित होता है। आरक्षक के इस कृत्य से पुलिस की छवि धूमिल हुई है इसलिए आरक्षक ईश्वरदयाल कोल्हे (जिला सिवनी से संबंध) को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

देखें वीडियो-

पूर्व विधायक से हुई थी एसपी की बहस

बता दें कि बालाघाट में विशेष हेलमेट चैकिंग अभियान 1 नवंबर से शुरू किया गया है और पहले ही दिन चैकिंग के दौरान एसपी आदित्य मिश्रा ने पूर्व विधायक उमाशंकर मुंजारे की बाइक को रोक लिया था। इस दौरान एसपी और पूर्व विधायक उमाशंकर मुंजारे के बीच जमकर बहस भी हुई थी। जिसके बाद एसपी ने पूर्व विधायक का 2300 रुपये का चालान काटा था और जब मुंजारे ने चालान नहीं दिया तो एसपी ने उनकी बाइक जब्त कर थाने भेज दी थी। एसपी और पूर्व विधायक के बीच हुई बहसबाजी का वीडियो भी सामने आया था जो सोशल मीडिया पर वायरल है।

Published on:

18 Nov 2025 08:09 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / एमपी में हेलमेट न लगाने पर कॉन्स्टेबल सस्पेंड, SP ने लिया एक्शन

