एमपी में हेलमेट न लगाने पर कॉन्स्टेबल सस्पेंड, SP ने लिया एक्शन

बालाघाट में आरक्षक ईश्वरदयाल कोल्हे को बिना हेलमेट के बाइक चलाना महंगा पड़ गया। एसपी आदित्य मिश्रा ने इसे आरक्षक की गंभीर लापरवाही मानकर निलंबित किया है। दरअसल आरक्षक का वर्दी में बिना हेलमेट पहने शासकीय दो पहिया वाहन एमपी 03/ 9183 ड्राइव करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर पुलिस को लेकर लोग तरह तरह के कमेंट्स भी कर रहे थे। आरक्षक को निलंबित करने का जो आदेश जारी किया गया है उसमें लिखा है कि आरक्षक ईश्वरदयाल कोल्हे चालक के रूप में उप पुलिस अधीक्षक (महिला सुरक्षा) बालाघाट के अधीन पदस्थ है। आरक्षक का बिना हेलमेट पहने दो पहिया वाहन चलाना न सिर्फ विभागीय आदेशों की अवहेलना है बल्कि स्वयं के जीवन को खतरे में डाला परिलिक्षित होता है। आरक्षक के इस कृत्य से पुलिस की छवि धूमिल हुई है इसलिए आरक्षक ईश्वरदयाल कोल्हे (जिला सिवनी से संबंध) को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।