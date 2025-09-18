युवक को अगवा कर चिट्ठी छोड़ गए नक्सली, पुलिस ने पढ़ा खत तो कांपने लगे हाथ…

MP News: लांजी थाना क्षेत्र के जंगल में दहियान गांव से नक्सलियों ने देवेंद्र यादव (24) का अपहरण कर लिया। नक्सलियों ने लाल स्याही से लिखे दो पर्चे छोड़े। इसमें लिखा-पुलिस की मुखबिरी करने पर युवक को मौत की सजा दी है। देवेंद्र दूध-दही बेचता था।