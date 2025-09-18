Patrika LogoSwitch to English

बालाघाट

युवक को अगवा कर चिट्ठी छोड़ गए नक्सली, पुलिस ने पढ़ा खत तो कांपने लगे हाथ…

MP News: लांजी थाना क्षेत्र के जंगल में दहियान गांव से नक्सलियों ने देवेंद्र यादव (24) का अपहरण, लाल स्याही से लिखी चिट्ठी छोड़ी...

बालाघाट

Sanjana Kumar

Sep 18, 2025

MP news
MP news: नक्सलियों ने युवक को अगवा कर छोड़ी चिट्ठी(फोटो: पत्रिका)

MP News: लांजी थाना क्षेत्र के जंगल में दहियान गांव से नक्सलियों ने देवेंद्र यादव (24) का अपहरण कर लिया। नक्सलियों ने लाल स्याही से लिखे दो पर्चे छोड़े। इसमें लिखा-पुलिस की मुखबिरी करने पर युवक को मौत की सजा दी है। देवेंद्र दूध-दही बेचता था।

बालाघाटका ये मामला, मंगलवार शाम का है। यहां देवेंद्र की बाइक दोस्त अवधेश ने पास देखी। वहां लाल स्याही से लिखी दो चिट्ठी मिली। पुलिस को बताया। आइजी संजय कुमार ने बताया, उसे 800 जवान जंगल में तलाश कर रहे हैं।

चिट्ठी में लिखा...ये पुलिस का मुखबिर था

यह आदमी पुलिस का मुखबिर था। माओवादी पार्टी का समाचार पुलिस को देता था। वह पुलिस चौकी वालों को दही-दूध पहुंचाता था। उसे मौत की सजा दी।

- मलाखंड एरिया, कमेटी भाकपा (माओवादी) जिंदाबाद

mp news

Published on:

18 Sept 2025 09:41 am

18 Sept 2025 09:41 am

