वृंदावन के प्रेम मंदिर की तर्ज पर बनाया गया माता रानी का दरबार

जिले के बैहर तहसील क्षेत्र के सार्वजनिक दुर्गा उत्सव बस स्टैंड परिसर में शारदेय नवरात्र में इस बार वृंदावन के प्रेम मंदिर की माता रानी का दरबार बनाया गया हैं। यहां विधि विधान से बैहर की रानी मां विराजित की गई हैं। प्रेम मंदिर की तरह आकृति बनाने कलकत्ता से दो इंजीनियर सहित 25 कारीगर पहुंचे थे। जिन्होंने महज 15 दिनों में प्रेम मंदिर की तरह पंडाल की आकृति तैयार की है। समिति पदाधिकारियों ने बताया कि यहां विराजित माता रानी की तीनों प्रतिमाएं मध्य प्रदेश के सागर जिले से बनवाए हैं। इनमें मां काली, दुर्गा जी की प्रतिमाएं शामिल हैं। नवरात्र के पूरे नौ दिनों तक गरबा महोत्सव शासकीय उत्कृष्ट मैदान में आयोजित किया जा रहा है। प्रति दिन माता रानी के दर्शन करने और गरबा महोत्सव का लाभ लेने हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।