इंसान का शिकार कर आधा शरीर खा गया आदमखोर बाघ

Tiger Attack: मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में आदमखोर बाघ ने एक इंसान का शिकार कर उसका आधा शरीर खा लिया। घटना दक्षिण वन मंडल बालाघाट के अंतर्गत वन परिक्षेत्र कटंगी और वारासिवनी की सीमा से लगे नगझर सिरपुर के जंगल की है। बताया गया है कि सात लोग जंगल में बांस काटने के लिए गए थे तभी घात लगाए बैठे बाघ ने एक शख्स पर हमला कर दिया। बाकी लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग कर गांव लौटे और ग्रामीणों को बाघ के हमले की घटना बताई।
नगझर सिरपुर के जंगल में सिरपुर गांव के रहने वाले सात लोग घरेलू उपयोग के लिए बांस कांटने के लिए गए थे। इनमें मंगरूलाल सर्राटी उम्र 65 साल भी था, जंगल में सभी लोग अलग अलग बांस काट रहे थे तभी घात लगाए बैठे बाघ ने मंगरूलाल पर हमला कर दिया। बाघ के मंगरूलाल पर हमला करते ही बाकी के लोग किसी तरह जान बचाकर जंगल से भागकर वापस गांव पहुंचे और ग्रामीणों को बताया। इसके बाद एकत्रित होकर जंगल में मंगरूलाल को ढूंढने पहुंचे लेकिन वो नहीं मिला।
ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी लेकिन शाम होने के कारण वन विभाग की टीम जंगल में मंगरूलाल की तलाश नहीं कर पाई। शुक्रवार सुबह वन विभाग की टीम जंगल में सर्चिंग करने के लिए पहुंची तो जंगल में मंगरूलाल का शव क्षत विक्षत हालत में मिला है। उसके शरीर के आधे हिस्से को बाघ ने खा लिया था। वन विभाग के अमले ने क्षत विक्षत शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है । वन परिक्षेत्र कटंगी बाबूलाल चढ़ार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि बाघ ने सिरपुर निवासी एक व्यक्ति पर हमला कर शिकार कर लिया है। नगझर, चिरचिरा व सिरपुर तीनों बीट घटना स्थल के समीप करेली नाले से लगी है। शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्रवाई जारी है।