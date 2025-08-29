इंसान का शिकार कर आधा शरीर खा गया आदमखोर बाघ

ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी लेकिन शाम होने के कारण वन विभाग की टीम जंगल में मंगरूलाल की तलाश नहीं कर पाई। शुक्रवार सुबह वन विभाग की टीम जंगल में सर्चिंग करने के लिए पहुंची तो जंगल में मंगरूलाल का शव क्षत विक्षत हालत में मिला है। उसके शरीर के आधे हिस्से को बाघ ने खा लिया था। वन विभाग के अमले ने क्षत विक्षत शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है । वन परिक्षेत्र कटंगी बाबूलाल चढ़ार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि बाघ ने सिरपुर निवासी एक व्यक्ति पर हमला कर शिकार कर लिया है। नगझर, चिरचिरा व सिरपुर तीनों बीट घटना स्थल के समीप करेली नाले से लगी है। शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्रवाई जारी है।