योगी सरकार के इस बड़े मंत्री के खिलाफ जारी हुआ गिरफ्तारी वांरट; क्या है मामला?

कोर्ट ने पुलिस को मंत्री और अन्य को गिरफ्तार करने और सुनवाई की अगली तारीख पर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। पुलिस के मुताबिक, दयाशंकर सिंह और उनके समर्थकों का तत्कालीन यूपी मंत्री और समाजवादी पार्टी (सपा) नेता नारद राय के समर्थकों के साथ एक टेंडर को लेकर विवाद हुआ था। सिंह और उनके समर्थकों ने कई घंटों तक सड़क पर प्रदर्शन किया और धरना दिया।