राजभर के बेटे का बड़ा प्रस्ताव! आजम खान हमारी पार्टी में आएं… मिलेगा भरपूर सम्मान, अखिलेश ने नहीं थामा हाथ

सपा नेता आजम खान 23 सितंबर को 23 महीने की जेल यात्रा के बाद सीतापुर जेल से रिहा हुए। हाईकोर्ट ने उन्हें बीयर बार कब्जे से जुड़े केस में जमानत दी थी। रिहाई के तुरंत बाद पुलिस ने शत्रु संपत्ति मामले में नई धाराएं जोड़ीं। 8 अक्टूबर को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रामपुर पहुंचकर आजम खान से मुलाकात की और 11 अक्टूबर को स्वामी प्रसाद मौर्य ने उनसे मुलाकात की।