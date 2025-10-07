Ballia News: सेना के जवान अनूप यादव का सड़क दुर्घटना में निधन

Ballia news, pic- सोशल मीडिया
Ballia News: बलिया जनपद के बेल्थरा रोड थाना क्षेत्र के सोनाडीह गांव के निवासी सेना के जवान अनूप यादव के निधन की खबर से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जवान अनूप यादव की सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल) में ड्यूटी के दौरान एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई।
अनूप यादव इन दिनों सिलीगुड़ी में तैनात थे। हादसे की सूचना मिलते ही गांव में मातम छा गया। ग्रामीणों की आंखें नम हो गईं और घरों में सन्नाटा पसर गया। जवान के परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।
अनूप यादव अपने पीछे पत्नी और पांच वर्षीय पुत्र आरव को छोड़ गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण शोक संतप्त हैं। परिजन सिलीगुड़ी के लिए रवाना हो गए हैं।
बताया जा रहा है कि जवान का पार्थिव शरीर सेना की देखरेख में गांव लाया जाएगा, जहां सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा।
गांव में हर कोई इस वीर सपूत के असमय निधन से दुखी है। ग्रामीणों का कहना है कि अनूप यादव हमेशा देश सेवा में समर्पित रहते थे और उनका जाना पूरे क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति है।
