Ballia News: सेना के जवान अनूप यादव का सड़क दुर्घटना में निधन

बेल्थरा रोड थाना क्षेत्र के सोनाडीह गांव के निवासी सेना के जवान अनूप यादव के निधन की खबर से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जवान अनूप यादव की सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल) में ड्यूटी के दौरान एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। less than 1 minute read