बलिया

Ballia News: बलिया में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की कार भैंस से टकराई

मंत्री डॉ. संजय निषाद की गाड़ी रसड़ा जाते समय माधोपुर-संवरा के बीच भैंस से टकरा गई। हादसे में गाड़ी का बोनट क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन मंत्री संजय निषाद सुरक्षित रहे। दुर्घटना में मंत्री या ड्राइवर को कोई चोट नहीं आई।

बलिया

Abhishek Singh

Sep 15, 2025

Ballia
मंत्री की कार भैंस से टकराई, Pc: Patrika

Ballia News: कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद की गाड़ी रसड़ा जाते समय माधोपुर-संवरा के बीच भैंस से टकरा गई। हादसे में गाड़ी का बोनट क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन मंत्री संजय निषाद सुरक्षित रहे। दुर्घटना में मंत्री या ड्राइवर को कोई चोट नहीं आई।

दुर्घटना के बाद मंत्री ने ली बैठक

इसके बाद मंत्री संजय निषाद जिला मुख्यालय स्थित पीडब्ल्यूडी के डाक बंगले में अधिकारियों से बैठक कर रसड़ा में आयोजित कार्यक्रम में भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि महाराजा सुहेलदेव को 'लुटेरा' बताना और मसूद गाजी को उनका विरोधी कहना गलत है। मंत्री ने चेतावनी दी कि यदि ऐसे बयान जारी रहे तो उनके लोग इसका कड़ा जवाब देंगे।

जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंत्री के लिए दूसरी गाड़ी उपलब्ध कराई गई है।

Published on:

15 Sept 2025 09:25 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ballia / Ballia News: बलिया में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की कार भैंस से टकराई

