Ballia News: बलिया में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की कार भैंस से टकराई

इसके बाद मंत्री संजय निषाद जिला मुख्यालय स्थित पीडब्ल्यूडी के डाक बंगले में अधिकारियों से बैठक कर रसड़ा में आयोजित कार्यक्रम में भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि महाराजा सुहेलदेव को 'लुटेरा' बताना और मसूद गाजी को उनका विरोधी कहना गलत है। मंत्री ने चेतावनी दी कि यदि ऐसे बयान जारी रहे तो उनके लोग इसका कड़ा जवाब देंगे।