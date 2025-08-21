Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बलिया

सिर्फ रोटी बनाने को ही कहा था लेकिन नहीं मानी शख्स की पत्नी; रसोई से चाकू उठाकर कर दिया सीने के आर-पार!

UP Crime: उत्तर प्रदेश में घरेलू बात को लेकर झगड़ा हो गया। महिला के पति ने उससे रोटी मांगी तो महिला ने पति पर चाकू से हमला कर दिया। महिला के तीन बच्चे हैं। मामले की जांच की जा रही है।

बलिया

Harshul Mehra

Aug 21, 2025

Ballia News
बलिया में चाकू उठाकर पत्नी ने किया पति पर हमला। फोटो सोर्स-Ai

UP Crime: उत्तर प्रदेश के बलिया से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। बलिया जिले में खाना बनाने को लेकर हुए विवाद के बाद एक महिला ने अपने पति पर चाकू से हमला कर दिया।

मामूली घरेलू बात को लेकर झगड़ा

पुलिस के अनुसार, यह घटना मंगलवार रात रसड़ा थाना क्षेत्र के महावीर अखाड़ा मोहल्ले में हुई। DSP आलोक गुप्ता ने बताया कि घटना उस समय हुई जब संजय कुमार (28) का अपनी पत्नी लालबुची देवी से एक मामूली घरेलू बात को लेकर झगड़ा हो गया।

ये भी पढ़ें

घर के बाहर साइकिल लिए खड़े बच्चों को कार ने रौंद डाला; रोंगटे खड़े करने वाली वारदात का देखें CCTV फुटेज
लखनऊ
Lucknow Viral Video

महिला ने बनाई थी खिचड़ी

पुलिस की माने तो घर में आटा नहीं था, इसलिए महिला ने अपने पति और 3 बच्चों के लिए खिचड़ी बनाई। घर आने के बाद महिला के पति संजय ने पत्नी से रोटियां बनाने की जिद की। इस पर संजय की पत्नी ने मना कर दिया।

पति के सीने पर चाकू मारा गया

DSP आलोक गुप्ताने बताया कि इसके बाद हुई तीखी बहस के दौरान, लालबुची देवी ने गुस्से में रसोई का चाकू उठाया और अपने पति के सीने पर वार कर दिया। अधिकारी ने कहा, "ग्रामीण संजय को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां से डॉक्टरों ने उसे मऊ के एक अस्पताल में रेफर कर दिया।" गुप्ता ने बताया कि परिवार की ओर से अभी तक कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन पुलिस घटना की जांच कर रही है।

मेरठ में महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की

पुलिस ने बताया कि इसी साल मार्च में, उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक महिला और उसके प्रेमी ने अपने पति की चाकू मारकर हत्या कर दी, उसके शव के टुकड़े-टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को सीमेंट से भरे ड्रम में बंद कर दिया। उन्होंने बताया कि शव बरामद कर लिया गया है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

ये भी पढ़ें

ना आव देखा ना ताव दबंगों ने चढ़ा दी शख्स पर कार; घटना का लाइव CCTV फुटेज देखकर कांप जाएगी रूह
लखनऊ
Utter Pradesh News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

21 Aug 2025 10:53 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ballia / सिर्फ रोटी बनाने को ही कहा था लेकिन नहीं मानी शख्स की पत्नी; रसोई से चाकू उठाकर कर दिया सीने के आर-पार!

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.