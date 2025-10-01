Ballia News: बलिया में लाठीचार्ज के आरोप के बाद हटाए गए प्रभारी निरीक्षक, सीओ के नेतृत्व में होगी घटना की जांच

Ballia police
Ballia News: बलिया जिले के बेल्थरारोड स्थित इंडियन क्लब परिसर में नवरात्रि व दुर्गा पूजा की तैयारियों के बीच रविवार की रात पुलिस द्वारा कथित लाठीचार्ज से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। घटना के बाद पूजा समिति के सदस्य धरने पर बैठ गए।
पूजा समिति का आरोप है कि क्लब के पास हुई एक सड़क दुर्घटना की सूचना सीयर चौकी पुलिस को दी गई थी। मौके पर पहुंचे सिपाही स्थिति संभाल नहीं पाए और उन्होंने उभांव थाने के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) राजेंद्र प्रसाद सिंह को जानकारी दी। आरोप है कि एसएचओ मौके पर पहुंचकर क्लब सदस्यों पर लाठियां बरसाने लगे, जिससे वातावरण तनावपूर्ण हो गया।
इस कार्रवाई से नाराज समिति के सदस्यों ने पूरी लाइट बंद कर धरना शुरू कर दिया और उच्चस्तरीय जांच की मांग की। उनका कहना था कि निर्दोष श्रद्धालुओं पर लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
सूचना पर रसड़ा के क्षेत्राधिकारी आलोक कुमार गुप्ता मौके पर पहुंचे और समिति के सदस्यों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे प्रभारी निरीक्षक की माफी, उन्हें पद से हटाने और जांच कराने की मांग पर अड़े रहे।
आखिरकार देर रात करीब तीन बजे अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी दिनेश कुमार शुक्ला ने समिति के सदस्यों से वार्ता की और आश्वासन दिया कि प्रभारी निरीक्षक को हटा दिया गया है। साथ ही क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।
