Ballia News: बलिया में लाठीचार्ज के आरोप के बाद हटाए गए प्रभारी निरीक्षक, सीओ के नेतृत्व में होगी घटना की जांच

पूजा समिति का आरोप है कि क्लब के पास हुई एक सड़क दुर्घटना की सूचना सीयर चौकी पुलिस को दी गई थी। मौके पर पहुंचे सिपाही स्थिति संभाल नहीं पाए और उन्होंने उभांव थाने के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) राजेंद्र प्रसाद सिंह को जानकारी दी। आरोप है कि एसएचओ मौके पर पहुंचकर क्लब सदस्यों पर लाठियां बरसाने लगे, जिससे वातावरण तनावपूर्ण हो गया।