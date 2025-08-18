Ballia News: पंखे से लटकता मिला विवाहिता का शव, मचा कोहराम

Ballia News: बलिया जिले उभांव थाना क्षेत्र के शाहपुर अफगा गांव में रविवार की सुबह एक विवाहिता का शव कमरे में पंखे से लटकता मिला। घटना की जानकारी मि लते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।