Ballia News: पंखे से लटकता मिला विवाहिता का शव, मचा कोहराम

Ballia News: बलिया जिले उभांव थाना क्षेत्र के शाहपुर अफगा गांव में रविवार की सुबह एक विवाहिता का शव कमरे में पंखे से लटकता मिला। घटना की जानकारी मि लते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
रसड़ा क्षेत्राधिकारी आलोक गुप्ता ने बताया कि मृतका की पहचान 25 वर्षीय किरन मौर्य के रूप में हुई है। किरन का करीब आठ वर्ष पूर्व सनोज मौर्य से विवाह हुआ था। परिजनों के अनुसार पति-पत्नी के बीच कुछ समय से अनबन चल रही थी।
सीओ ने बताया कि पति सनोज ने पुलिस को दिए बयान में कहा है कि रविवार तड़के करीब चार बजे जब उसकी नींद खुली तो उसने अपनी पत्नी को फंदे से लटका पाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।