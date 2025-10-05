Ballia News: पिता और पत्नी के अवैध संबंध के शक में पति ने 1 साल के बेटे का जबड़ा काट दिया, इसके पहले भी दूध के अभाव में एक बच्चे को मार दिया था

रीना तिवारी ने पति पर पहले बेटे की मौत में भी लापरवाही का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि वर्ष 2023 में प्रसव के बाद 18 दिन के शिशु की तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल से जबरन घर ले आया, जिससे दूध के अभाव में बच्चे की मौत हो गई थी। अब दूसरे बेटे की भी हत्या कर दी। पीड़िता ने पति को फांसी देने की मांग की है।