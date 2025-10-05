Patrika LogoSwitch to English

बलिया

Ballia News: पिता और पत्नी के अवैध संबंध के शक में पति ने 1 साल के बेटे का जबड़ा काट दिया, इसके पहले भी दूध के अभाव में एक बच्चे को मार दिया था

सुरेमनपुर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिता ने अवैध संबंध के शक में अपने ही एक वर्षीय मासूम बेटे की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है।

बलिया

Abhishek Singh

Oct 05, 2025

Ballia news

Ballia Crime News: बलिया जिले के सुरेमनपुर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिता ने अवैध संबंध के शक में अपने ही एक वर्षीय मासूम बेटे की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है।

जानकारी के अनुसार, सुरेमनपुर निवासी रूपेश तिवारी का चार वर्ष पूर्व सूर्य भानपुर निवासी रीना तिवारी से विवाह हुआ था। दंपती को एक बेटी और दो बेटे हुए, जिनमें से एक बेटे की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। पत्नी रीना के अनुसार, रूपेश अक्सर शराब के नशे में घर आकर अवैध संबंधों का आरोप लगाते हुए मारपीट करता था।

नशे के हालात में घर पहुचकर घटना को दिया अंजाम

शनिवार देर शाम भी वह नशे की हालत में घर पहुंचा और पत्नी व पिता कमलेश तिवारी से झगड़ा करने लगा। जान बचाने के लिए दोनों पड़ोस में भाग गए, जबकि तीन वर्षीय बेटी अनन्या और एक वर्षीय बेटा किन्नू घर पर ही रह गए। रात में आरोपी ने धारदार हथियार से किन्नू पर हमला कर उसकी हत्या कर दी।

सुबह जब रीना और परिजन घर लौटे तो मासूम खून से लथपथ बिस्तर पर पड़ा मिला। उसे तत्काल सीएचसी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। बच्चे की मौत की खबर सुनकर मां बेसुध हो गई।

रीना तिवारी ने पति पर पहले बेटे की मौत में भी लापरवाही का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि वर्ष 2023 में प्रसव के बाद 18 दिन के शिशु की तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल से जबरन घर ले आया, जिससे दूध के अभाव में बच्चे की मौत हो गई थी। अब दूसरे बेटे की भी हत्या कर दी। पीड़िता ने पति को फांसी देने की मांग की है।

क्षेत्राधिकारी बैरिया मोहम्मद फहीम कुरैशी ने बताया कि पत्नी की तहरीर पर आरोपी रूपेश तिवारी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।

