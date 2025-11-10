Ballia News: चाचा ने किया था 11 वर्षीय भतीजी का रेप, अब कोर्ट ने सुनाई 25 साल की सजा

पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) प्रथम कांत की अदालत ने शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद आरोपी सतवंत राजभर को दोषी पाया। अदालत ने उसे 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 35 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।