Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलिया

Ballia News: चाचा ने किया था 11 वर्षीय भतीजी का रेप, अब कोर्ट ने सुनाई 25 साल की सजा

स्थानीय अदालत ने 11 वर्षीय बालिका से बलात्कार के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

less than 1 minute read
Google source verification

बलिया

image

Abhishek Singh

Nov 10, 2025

Ballia news

Ballia news, pic- सोशल मीडिया

Ballia News: बलिया जिले की स्थानीय अदालत ने 11 वर्षीय बालिका से बलात्कार के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, गड़वार थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 11 वर्षीय बालिका के साथ उसके चाचा सतवंत राजभर (24) ने पिछले साल 1 नवंबर को घर में घुसकर दुष्कर्म किया था। पीड़िता के परिजनों ने इस जघन्य अपराध की सूचना तत्काल पुलिस को दी थी।

दादी की शिकायत पर दर्ज हुआ था मुकदमा

पीड़ित बालिका की दादी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी सतवंत राजभर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने गहन जांच के उपरांत अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) प्रथम कांत की अदालत ने शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद आरोपी सतवंत राजभर को दोषी पाया। अदालत ने उसे 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 35 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime news

crimenews

up crime news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Nov 2025 02:41 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ballia / Ballia News: चाचा ने किया था 11 वर्षीय भतीजी का रेप, अब कोर्ट ने सुनाई 25 साल की सजा

बड़ी खबरें

View All

बलिया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Ballia News: चंदन हत्याकांड के मुख्य आरोपी का हुआ एनकाउंटर, पैर में लगी गोली

Ballia news
बलिया

Ballia News: कुल्हाड़ी से काटकर युवक की निर्मम हत्या, मची सनसनी

Ballia news
बलिया

Ballia News: आईपीएस की वर्दी पहन कर रहा था लोगों से ठगी, पत्नी ने ही खोल दी पोल

Ballia
बलिया

फर्जी आईपीएस ने युवती को प्रेमजाल में फंसाकर की शादी, वर्दी और फर्जी पहचान पत्र बरामद

fake marriage fraud bihar woman loots groom family Amroha
बलिया

Ballia News: बीएसए कार्यालय कुर्क करने का कोर्ट का आदेश, मचा हड़कंप

Ballia news
बलिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.